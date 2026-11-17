Francuska ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da je prisustvo francuskog vojnog osoblja u Ukrajini deo misije pružanja obuke i tehničke podrške ukrajinskim vojnicima u ratu protiv Rusije.

„Nismo strana u sukobu u Ukrajini i nemamo nameru da to postanemo, ali podržavamo ukrajinsku vojsku i ukrajinski otpor“, rekao je Baro za televiziju Frans 5.

Francuska obučava ukrajinske vojne snage od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ali do sada se to dešavalo u Francuskoj i Poljskoj, jer države članice EU nastoje da izbegnu povećanje verovatnoće direktnog sukoba sa Rusijom.

„Ovo nije vojna operacija“

Baro je pitan o misiji poznatoj kao „Volja“, o čijem je postojanju prvi izvestio Radio Frans Internašonal (RFI), koji je objavio da je misija aktivna od leta 2026. godine.

„Ovo nije nikakva vojna operacija, već aktivnosti održavanja koje se sprovode veoma daleko od linije fronta i u veoma ograničenom obimu“, dodao je Baro.