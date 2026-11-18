Male boginje ne pogađaju samo decu, a pitanje zaštite od ove zarazne bolesti važno je za sve generacije

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Mnogi američki lekari su učili o malim boginjama kao bolesti prošlosti, ali njihovo nedavno ponovno pojavljivanje širom zemlje, vođeno smanjenjem stope vakcinacije, učinilo ih je veoma realnim problemom sadašnjosti.

"Male boginje su bile kao bolest prošlosti — to je bilo nešto što se u Sjedinjenim Državama jednostavno nije viđalo", rekao je za AFP Trahern V. Džons, pedijatar i specijalista za zarazne bolesti u Juti.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) je u utorak objavila da male boginje više nisu iskorenjene u Sjedinjenim Državama, sa više od 5.400 slučajeva prijavljenih širom zemlje ove godine, uključujući više od 500 u Juti, gde Džons radi.

„Bilo je kao susret sa duhovima, nešto što nikada ne bi trebalo da vidite u stvarnom životu“, rekao je on.

Džons veruje da je broj prijavljenih slučajeva ove veoma zarazne bolesti značajno potcenjen, jer je ove godine lečio mnogo dece sa ovom bolešću.

Male boginje, koje se lako prepoznaju po crvenim mrljama na telu, takođe izazivaju groznicu i respiratorne simptome, a u nekim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija, poput upale pluća ili encefalitisa, što može izazvati ozbiljne dugoročne zdravstvene probleme, pa čak i smrt.

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"Najgora bolest"

Džons je rekla da se pacijenti oboleli od malih boginja obično osećaju "izuzetno bolesno", dodajući da je to "često najgora bolest koju će dete ikada imati u životu".

Džesika Erikson, specijalista za infektivne bolesti u Dečjoj bolnici u Pensilvaniji, rekla je da je njeno odeljenje od proleća pregledalo oko 30 pacijenata sa malim boginjama.

Više od 1.500 slučajeva je prijavljeno u Pensilvaniji ove godine. Država je takođe dom velike amiške zajednice, koja izbegava vakcinaciju iz verskih razloga. Sedam slučajeva je bilo fatalno, a svi su bili nevakcinisani pacijenti.

"Groznice ovde su obično mnogo intenzivnije nego kod većine drugih virusnih infekcija", rekla je za AFP, dodajući da su "mnogo, mnogo više nego što smo navikli kod uobičajenih bolesti".

Erikson je objasnila da male boginje često dovode do komplikacija "jer sam virus malih boginja ozbiljno oštećuje imuni sistem" i procenila da se u 10 do 20 procenata slučajeva javljaju zdravstvene komplikacije koje prevazilaze osnovnu bolest.

"Moguće je da male boginje izazovu trajno, nepovratno oštećenje mozga koje ne primećujete do deset godina kasnije", dodala je.

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"Epidemija" dezinformacija

Doktor Pol Ofit, koji se seća prethodne epidemije malih boginja pre više od 30 godina, žali se što šira javnost tako malo zna o rizicima malih boginja.

Mislim da se ljudi više ne sećaju koliko vas ovaj virus može desetkovati ili čak ubiti, rekao je za AFP.

"Toliko toga u medicini još uvek ne znamo... Ali toliko znamo – čak i ako ljudi odluče da se ne vakcinišu u ime 'medicinske slobode', to ne znači da imaju pravo da se zaraze i šire potencijalno smrtonosnu infekciju".

Prema Džounsu, krivica je ono što on naziva "strašnom epidemijom dezinformacija".

Dok mnoga nevakcinisana deca pripadaju verskim zajednicama, mnoga druga potiču iz porodica koje su "dobile veoma zbunjujuće poruke i informacije, kako sa društvenih mreža, tako i od savezne vlade, o tome koliko je vakcinacija protiv malih boginja zaista važna", rekao je on.

Mnogi stručnjaci ukazuju na američkog ministra zdravlja i socijalnih službi Roberta F. Kenedija Mlađeg kao ličnost koja podstiče nepoverenje u vakcinaciju, jer on više puta iznosi neosnovane tvrdnje o bezbednosti vakcina.