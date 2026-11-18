Etiopija i Eritreja rasporedile su dodatne vojne snage duž zajedničke granice, saopštili su posmatrači sukoba i izvori povezani sa oružanim grupama u severnom etiopskom regionu Tigraj, što je pojačalo strahovanja od otvorenog rata između dva istorijska rivala.

Nagomilavanje vojski dovelo je dve armije na domet jednu drugoj, prema navodima organizacija ACLEDi Međunarodne krizne grupe (International Crisis Group), kao i osobe bliske miliciji koja podržava etiopsku vladu i drugog izvora povezanog sa pobunjenicima.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje o sukobima etiopskih i eritrejskih snaga duž granice. ACLED i izvor blizak pobunjenicima naveli su da su se dve strane sukobile prethodnih dana, što bi bila njihova prva direktna razmena vatre u poslednjih više od mesec dana. Međutim, osoba bliska provladinoj miliciji osporila je te tvrdnje.

Eritrejski ministar informisanja Jemane Gebremeskel, upitan za komentar, osudio je "propagandu" vladajuće partije u Etiopiji u vezi sa dešavanjima na granici, ali nije direktno odgovorio na izveštaje o gomilanju vojske i mogućim sukobima.

Predstavnici etiopske vlade nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.

Diplomate i stručnjaci upozoravaju na mogućnost sukoba između Etiopije i Eritreje od septembra, kada su izbile borbe između federalne vlade Etiopije i pobunjenika u Tigraju, regionu koji se graniči sa Eritrejom.

Strah od širenja rata na Rogu Afrike



Svedoci i etiopska vlada saopštili su da su eritrejske snage početkom oktobra prešle u Tigraj kako bi podržale pobunjenike. ACLED je tada izvestio da su napadi dronovima, za koje se veruje da ih je izvela etiopska vojska, bili usmereni na eritrejske trupe. Etiopija nije komentarisala te napade.

Eritreja je negirala bilo kakav upad na teritoriju Etiopije i optužila Adis Abebu da traži izgovor za invaziju na svog manjeg suseda, koji je tri decenije bio etiopska pokrajina pre nego što je 1993. godine stekao nezavisnost.

Dve zemlje danas razdvaja granica duga više od 1.000 kilometara.

Borbe u Tigraju podstakle su strah od širenja sukoba na čitav Rog Afrike. Etiopska vlada takođe optužuje Sudan, koji se nalazi usred sopstvenog građanskog rata i Egipat da podržavaju pobunjenike. Eritreja, Sudan i Egipat negiraju te optužbe.

Etiopija i Eritreja vodile su granični rat od 1998. do 2000. godine, u kojem je poginulo na desetine hiljada ljudi. Sukob je izbio zbog spora oko pograničnog grada Badme, za koji je komisija Ujedinjenih nacija kasnije utvrdila da pripada teritoriji Eritreje.



Direktni sukobi u blizini Badmea



Organizacija ACLED saopštila je u utorak kasno uveče da su se u blizini Badmea od prošle nedelje odvijali artiljerijski napadi i oružani sukobi, dok je etiopska vojska pokušavala da potisne pobunjenike iz Tigraja sa područja blizu granice.

Prema navodima ove organizacije, etiopski dronovi su 12. novembra gađali položaje za koje se veruje da pripadaju eritrejskim snagama u okolini Badmea, kada su eritrejske snage artiljerijom napale etiopske položaje.

Sledećeg dana dve vojske sukobile su se na etiopskoj strani granice, navodi ACLED. Osoba povezana sa pobunjenicima rekla je da je duž granice bilo povremenih sukoba etiopskih i eritrejskih snaga, ali nije iznela dodatne detalje.

S druge strane, osoba bliska provladinoj miliciji Tigrajskih mirovnih snaga (Tigray Peace Force), koja se u aktuelnom sukobu bori na strani etiopske vojske, izjavila je da etiopske snage napreduju prema granici u poteri za pobunjenicima, ali da nije bilo sukoba između etiopskih i eritrejskih trupa. Oba izvora tražila su da ostanu anonimna zbog osetljivosti vojnih pitanja.

Magnus Tejlor, analitičar Međunarodne krizne grupe, takođe nije potvrdio sukobe između Etiopije i Eritreje, ali je upozorio da bi borbe između etiopske vojske i pobunjenika u blizini granice mogle da eskaliraju.

- To bi takođe moglo dodatno da uvuče Eritreju u rat na strani Tigrajaca - opasan scenario koji bi mogao da izazove direktan sukob između Etiopije i Eritreje - rekao je on.

Etiopija i Eritreja potpisale su mirovni sporazum 2018. godine, a zatim su se borile na istoj strani tokom građanskog rata u Tigraju od 2020. do 2022. godine.

Međutim, njihovi odnosi su se od tada pogoršali. Asmara je pozive etiopskog premijera Abija Ahmeda da njegova zemlja, koja nema izlaz na more, ponovo dobije pristup moru označila kao prikrivenu pretnju agresijom.