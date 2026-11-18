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Britanski princ Hari izjavio je da je spreman da se ponovo priključi oružanim snagama ukoliko bude potrebno, upozorivši da bi svi trebalo da budu zabrinuti zbog pretnje koju predstavlja Rusija i da Evropa mora da bude spremna za mogući sukob, piše britanski "Telegraf".

U intervjuu za podkast tog lista tokom nenajavljene posete ukrajinskom gradu Lavovuprošlog vikenda, Hari je ocenio da je Evropa postala svesnija ruske pretnje, ali je izrazio zabrinutost da bi evropske zemlje mogle da se okrenu jedna protiv druge.

- Ako bi se od mene ponovo tražilo da se prijavim u vojsku i ako bi za tim postojala potreba, bez oklevanja bih služio svojoj zemlji zajedno sa veteranima i pripadnicima oružanih snaga - rekao je princ Hari.

1/4 Vidi galeriju Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, Brook Mitchell / AFP / Profimedia

On je ocenio da Velika Britanija već 10 godina vodi neku vrstu sukoba sa Rusijom, ističući da odsustvo direktnih vojnih napada ne znači da rat ne postoji.

- Samo zato što na nas ne lete dronovi, meci i rakete, ne znači da nismo u ratu - poručio je princ Hari, dodajući da bi svet mogao mnogo toga da nauči iz iskustva Ukrajine.

On je kritikovao i pristup američkog predsednika Donalda Trampa ratu u Ukrajini, ocenjujući da on ne odražava stavove šire američke javnosti, za koju smatra da u velikoj meri podržava Kijev. Izrazio je nadu da će se američka podrška Ukrajini dodatno učvrstiti.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press

Princ Hari je, takođe, ocenio da Ukrajina pobeđuje u ratu, na osnovu svojih poseta zemlji i razgovora sa političkim i vojnim zvaničnicima, ali je istakao da je potrebno pronaći izlaznu strategiju za Rusiju i da Zapad ne bi trebalo da smanjuje podršku Kijevu.

Princ Hari je 10 godina služio u britanskoj vojsci, a tokom karijere dva puta je bio raspoređen u Avganistanu kao pilot helikoptera "Apač". Vojnu službu završio je 2015. godine.

Tokom poslednje posete Ukrajini, četvrte od početka sukoba, prisustvovao je kvalifikacijama ukrajinskog tima za "Invictus Games" 2027, koje će biti održane u Birmingemu.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Hari je najavio i pokretanje međunarodnog projekta za pomoć vojnim veteranima pri zapošljavanju, sa ciljem da se njihovo iskustvo i veštine bolje iskoriste u civilnom sektoru.

Govoreći o bezbednosnim izazovima, upozorio je i na širenje dezinformacija o ratu u Ukrajini putem društvenih mreža, optužujući pojedine moćne aktere da podstiču propagandu i dodatno produbljuju krizu.