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Severna Koreja je razvila svoj prvi četbot zasnovan na veštačkoj inteligenciji (AI), pokazala je analiza snimaka emitovanih na državnoj televiziji koju je sproveo američki istraživački institut 38 North, specijalizovan za praćenje dešavanja u toj zemlji.

Sistem pod nazivom "AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom" predstavljen je na Nacionalnoj izložbi informatičkih dostignuća u Pjongjangu, održanoj od 19. do 30. oktobra, a prikazan je i u prilogu televizije Rjongnamsan 17. novembra, navodi se u analizi, prenosi Rojters.

Prema podacima instituta 38 North, sistem su razvili Institut za istraživanje tehnologije veštačke inteligencije Univerziteta Kim Il Sung i pjongjanška softverska kompanija Phurunhanul Trading.

AI robot, veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Četbot odgovara na pitanja na korejskom i engleskom

Četbot može da odgovara na pitanja iz oblasti nauke i tehnologije na korejskom i engleskom jeziku, kao i da pruža usluge prevođenja.

Na snimku se, međutim, vidi upozorenje korisnicima da ne postavljaju društveno-politička pitanja.

Sistem poseduje i mehanizam za prethodnu proveru i klasifikaciju upita pre nego što oni stignu do AI modela.

Nije poznato na kojoj tehnologiji sistem radi

Hardverska infrastruktura na kojoj sistem funkcioniše nije predstavljena. Institut 38 North ocenjuje da je verovatnije da se iza interfejsa nalazi model otvorenih težina razvijen u nekoj američkoj ili kineskoj laboratoriji, poput Guglovog modela Gemma ili Alibabinog modela Qwen, nego da je reč o tehnologiji u potpunosti razvijenoj u Severnoj Koreji.

U analizi se ukazuje i da nedostatak velikih centara za obradu podataka u Severnoj Koreji može da ograniči mogućnosti primene najnaprednijih modela veštačke inteligencije.