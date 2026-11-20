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Delovi Bangladeša paralisani su zbog protesta na koji je pozvala stranka Avami liga bivše premijerke te zemlje Šeik Hasine, u kojima su ubijena dva člana vladajuće stranke, saopštila je policija.

U protestima je zapaljena i porodična kuća bivšeg privremenog premijera Bangladeša Muhameda Junusa, koji je na tu funkciju stupio nakon ostavke Šeik Hasine, koju je podnela pod pritiskom protesta studenata, prenosi Rojters.

Stranka pozvala na obustavu aktivnosti širom zemlje

Stranka Avami liga pozvala je na obustavu aktivnosti širom zemlje uoči planiranog povratka Šeik Hasine u zemlju u decembru, nakon što je vlada odbila njen zahtev da joj izda novi pasoš i ličnu kartu, koji su joj potrebni za povratak.

Kako bi se sprečilo nasilje, 97 vodova granične straže Bangladeša raspoređeno je u sedam okruga za koja se smatra da imaju veliki broj pristalica Šeik Hasine, izjavio je portparol granične straže Šariful Islam.

Zabeležene eksplozije i paljenja vozila u 28 okruga

Tokom protesta u poslednjih deset dana policija je zabeležila desetine eksplozija improvizovanih bombi, kao i paljenja vozila u najmanje 28 okruga u kojima je, prema izveštajima lokalnih medija, povređeno nekoliko policajaca i građana.

Lokalni sud je osudio Šeik Hasinu na smrtnu kaznu zbog izdavanja naređenja za brutalan obračun sa studentima koji su protestovali protiv njene vlade 2024. godine.

Ona živi u egzilu u susednoj Indiji, nakon što je pobegla iz Dake posle nasilnih protesta 2024. godine.

Ministar unutrašnjih poslova Bangladeša Salahudin Ahmed optužio je početkom nedelje lidere stranke Avami liga koji se nalaze u inostranstvu da podstiču svoje pristalice na destabilizaciju Bangladeša.