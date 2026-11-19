OBJAVLJENO ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE SIJA, TRAMPA I PUTINA! Evo šta su se lideri sveta dogovorili na istorijskom trilateralnom sastanku - ovo su 4 KLJUČNE TAČKE
- Si, Tramp i Putin u Šendženu su se saglasili da podrže reformu Ujedinjenih nacija kako bi efikasnije odgovarale na globalne izazove.
- U zajedničkom saopštenju navodi se i dogovor o većoj proizvodnji rafinisanih naftnih derivata, uz naglasak na stabilne energetske tokove.
- Lideri su potvrdili da nuklearni rat ne sme da se vodi i najavili dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i širenju nuklearnog oružja.
Kineski predsednik Si Đinping, predsednik SAD Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin objavili su zajedničko saopštenje nakon svog istorijskog trilateralnog samita u kineskom Šendženu.
Trojica lidera navode da se obavezuju na zalaganje za reformu Ujedinjenih nacija kako bi one "mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti".
Takođe su se saglasili da povećaju proizvodnju rafinisanih naftnih derivata "na dobrobit svih nacija", uprkos međunarodnim sankcijama protiv prodaje ruske nafte.
Pored toga, u saopštenju se potvrđuje "poštovanje imuniteta državnih zvaničnika" i poziva Međunarodni krivični sud da ne "zloupotrebljava" svoju nadležnost. Ovo međunarodno telo izdalo je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine u ratu Rusije u Ukrajini.
Lideri su takođe potvrdili da "nuklearni rat ne sme da se vodi" i obavezali se da će "stupiti u dijalog" o nuklearnim rizicima i širenju nuklearnog oružja, nakon što se Tramp u svom uvodnom obraćanju i komentarima uoči samita založio za denuklearizaciju.
Zajednički zaključci u celosti:
- Tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje rafinisanim naftnim derivatima na dobrobit svih nacija. Ponovo su potvrdile značaj stabilnih energetskih tokova.
- Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države posvećene su promovisanju reforme Ujedinjenih nacija kako bi one mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.
- Tri šefa država priznala su da su princip nacionalnog pristanka i poštovanje imuniteta državnih zvaničnika od najveće važnosti i saglasila su se da Međunarodni krivični sud i druga slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.
- Tri šefa država ponovo su potvrdila da se u nuklearnom ratu ne može pobediti i da se on ne sme voditi. Tri zemlje će stupiti u dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja.
(Kurir.rs/Skaj nuz)