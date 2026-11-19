Vladimir Putin, Si Đinping i Donald Tramp na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Trojica lidera navode da se obavezuju na zalaganje za reformu Ujedinjenih nacija kako bi one "mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti".

Takođe su se saglasili da povećaju proizvodnju rafinisanih naftnih derivata "na dobrobit svih nacija", uprkos međunarodnim sankcijama protiv prodaje ruske nafte.

Pored toga, u saopštenju se potvrđuje "poštovanje imuniteta državnih zvaničnika" i poziva Međunarodni krivični sud da ne "zloupotrebljava" svoju nadležnost. Ovo međunarodno telo izdalo je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine u ratu Rusije u Ukrajini.

Lideri su takođe potvrdili da "nuklearni rat ne sme da se vodi" i obavezali se da će "stupiti u dijalog" o nuklearnim rizicima i širenju nuklearnog oružja, nakon što se Tramp u svom uvodnom obraćanju i komentarima uoči samita založio za denuklearizaciju.

1/15 Vidi galeriju Trilateralni samit Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije, na marginama samita APEC u Šendženu Foto: Mark Schiefelbein/AP

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