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Adel Zejnep Volton posumnjala je da se dogodilo nešto strašno čim je tog jutra ugledala automobil svojih roditelja kako prilazi kamp-prikolici u kojoj je boravila sa dečkom, u Novoj šumi. Bila je mamurna i u prvi mah iznervirana, pomislivši da su došli da je pozovu u zajedničku jutarnju šetnju. Međutim, izraz lica njene majke, koja je delovala potpuno potreseno, odmah joj je nagovestio da nije reč o običnoj poseti.

"Odmah mi je bilo jasno, pomislila sam: 'To je sigurno Ejmi'", priseća se Volton.

Njena mlađa sestra Ejmi imala je 21 godinu i dugo se suočavala sa problemima mentalnog zdravlja. Bila je talentovana za umetnost i muzičku tehnologiju, a njeni autoportreti i danas se nalaze na zidovima porodične kuće u Sautemptonu. Obožavala je Farela Vilijamsa, koji ju je čak pet puta pozvao da mu se pridruži na sceni. Ipak, kako joj se psihičko stanje pogoršavalo, sve više se povlačila i gubila kontakt sa porodicom.

"Dva meseca nismo znali gde je i šta radi", kaže njena sestra.

U oktobru 2022. godine, dok je boravila u Novoj šumi, Volton je saznala da je Ejmi pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Slaou, u Berkširu. U početku je izgledalo da je reč o samoubistvu. Međutim, porodica je ubrzo počela da otkriva okolnosti koje su prethodile njenoj smrti i saznala da je Ejmi do hotela stigla uz pomoć ljudi koje je upoznala na internetu.

Istraživala sestrine poslednje korake i otkrila jezivu onlajn zajednicu

Danas 25-godišnja novinarka odlučila je da sama istraži šta se dogodilo njenoj sestri. Rekonstrukcija događaja dovela ju je do pro-samoubilačkog internet foruma, čije ime "Gardijan" nije objavio. Taj sajt povezuje se sa najmanje 50 smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji, a britanski regulator Ofkom trenutno ga istražuje u okviru Zakona o bezbednosti na internetu.

Prema informacijama koje je porodica dobila od policije, Ejmi je upravo na tom forumu pronašla informacije o tome kako da nabavi supstancu kojom je kasnije sebi oduzela život. Tamo je, kako se navodi, stupila u kontakt i sa muškarcem koji je iz Sjedinjenih Američkih Država doputovao u London kako bi bio uz nju u poslednjim danima. On je u početku bio optužen za pomaganje u samoubistvu, ali je postupak protiv njega obustavljen.

Foto: Shutterstock

U dvorištu porodične kuće u Sautemptonu, Volton je objasnila zbog čega je odlučila da svoju priču i sestrinu sudbinu pretoči u knjigu. Njeno delo "Isključivanje: Ljudska cena našeg digitalnog sveta" govori o Ejmi, ali i upozorava na posledice koje mogu nastati u digitalnom prostoru u kojem korisnici često nesvesno provode sate, bez jasne predstave o sadržajima kojima su izloženi.

"Pomislila sam: 'Moram sve da dam od sebe da uđem dublje u ovu temu'. Zašto javnost nije svesna štete koja se konstantno događa? Jer to jeste konstanta. Gotovo svakog meseca čujem za neku novu porodicu... Stalno apelujemo na poslanike, a ništa se ne menja", rekla je Volton.

Ona je pomenula i slučaj Vlada Nikolasa-Kajsleja iz Sautemptona, koji je takođe preminuo nakon što je, kako se veruje, koristio isti forum. Žena za koju se sumnja da mu je pomogla da okonča život uhapšena je početkom meseca.

U junu je trebalo da bude održano saslušanje u okviru istrage o Ejminoj smrti. Volton se nada da će se tokom postupka posebna pažnja posvetiti uticaju interneta, odnosno ulozi koju su sadržaji i kontakti na mreži mogli da imaju u tragediji. Očekivala je i da će se na glavnom pretresu u septembru "onlajn šteta" razmatrati kao jedan od uzroka ili značajnih faktora koji su doprineli smrti njene sestre.

"Imam osećaj da je Ejmi bila izmanipulisana"

Izraz "onlajn šteta" Volton je, kako kaže, prvi put čula od Ijana Rasela, oca četrnaestogodišnje Mali Rasel, koji se zalaže za veću bezbednost dece na internetu.

Mali je sebi oduzela život nakon što je na mreži gledala sadržaje koji promovišu samopovređivanje. U izveštaju sa obdukcije navedeno je da je njena aktivnost na internetu doprinela smrti na više nego minimalan način. Volton se nada da će sličan zaključak biti donet i u slučaju njene sestre.

Ona smatra da se korišćenjem reči "samoubistvo" prevelika odgovornost stavlja na osobu koja je preminula, dok se uticaj digitalnih zajednica, algoritama i platformi nedovoljno razmatra. Pita se koliko odluka može biti slobodna ako je osoba izložena organizovanom uticaju ljudi koji je podstiču na samopovređivanje i sve dublje je uvlače u takve sadržaje.

"Zbog toga imam problem da to nazovem samoubistvom, imam osećaj da je Ejmi bila izmanipulisana da donese tu odluku", kaže Volton.

Danas je aktivistkinja i sarađuje sa grupom "Porodice koje su izgubile nekog zbog interneta". Smatra da je važno da se o ovim slučajevima javno govori i da se odgovornost ne prebacuje isključivo na pojedince i njihove porodice.

"Moramo da otkrijemo javno problem i borimo se protiv njega", poručuje ona, upozoravajući da se u suprotnom stvara utisak da svako mora sam da se zaštiti od opasnosti na internetu.

Prema informacijama koje je porodica dobila od policije, muškarac koji je bio sa Ejmi u hotelu proveo je sa njom jedanaest dana. Soba je, navodno, bila ispunjena njenim porukama, ispisanim u stanju očaja i toliko nečitkim da ih je bilo teško razumeti. On je policiji rekao da je tokom tog perioda "radio".

Volton navodi da joj je advokat rekao kako je muškarac pozvao hitnu pomoć nakon što je Ejmi unela otrovnu supstancu, ali da je odbio da joj pruži reanimaciju. Porodica veruje da je supstancu nabavila od Kenedija Loa, Kanađanina koji se dovodi u vezu sa 88 smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji i koji je predmet istrage Nacionalne agencije za kriminal.

Forum na kojem su korisnike podsticali da okončaju život

Prema istraživanju "Njujork tajmsa", forum su osnovala dvojica muškaraca koji upravljaju i drugim internet stranicama. Kako bi razumela šta se događalo njenoj sestri, Volton je i sama pristupila sajtu i čitala objave njegovih korisnika.

"Mnogi postovi su zapravo poruke poput: 'Tvojoj porodici nije stalo do tebe', 'Treba da završiš s tim', 'Kad ćeš konačno da uđeš u autobus?' – što je njihova šifra za smrt", objasnila je.

Ona smatra da takav sadržaj predstavlja oblik radikalizacije, jer ljude postepeno usmerava ka ekstremnoj odluci koju možda ranije ne bi ni razmatrali.

Pre Ejmine smrti, Volton je imala uglavnom neutralan odnos prema tehnologiji. Danas, međutim, smatra da digitalni prostor može da pojača postojeće slabosti i dodatno izloži ranjive ljude rizicima.

U knjizi se ne bavi samo sestrinom pričom, već i drugim slučajevima u kojima je internet imao značajnu ulogu. Piše o dečaku Arčiju Batersbiju, koji je doživeo moždani udar nakon što je gledao sadržaje na TikToku, kao i o etiopskom profesoru Mearegu Amare Abrhi, koji je ubijen nakon huškačkih objava na Fejsbuku. Obrađuje i slučaj radnika Amazona koji su pokušali da se sindikalno organizuju, ali i priču o svom devedesetogodišnjem komšiji Toniju, kojem je pomagala da savlada korišćenje pametnog telefona jer je bio digitalno isključen.

"Dugo se verovalo da tehnologija znači napredak i inovaciju. To je ono što želim da osporim ovom knjigom", rekla je.

Kao jedan od trenutaka u kojima je javnost, prema njenom mišljenju, postala svesnija povezanosti tehnoloških kompanija i centara moći, navela je inauguraciju Donalda Trampa, kada su iza njega stajali Mark Zakerberg, Tim Kuk, Sundar Pičaj, Džef Bezos i Ilon Mask.

Pokušava da ograniči vreme pred ekranom, ali priznaje da joj to ne polazi za rukom

Volton kaže da danas živi na dva koloseka. Pisanje knjige navelo ju je da preispita sopstvene digitalne navike, pa je počela da koristi aplikaciju koja ograničava vreme provedeno pred ekranom. Na TikToku objavljuje i snimke o digitalnoj detoksikaciji.

Ipak, priznaje da ni sama nije uspela da se potpuno distancira od društvenih mreža i telefona. Promocija knjige dodatno joj otežava pokušaj da smanji prisustvo na internetu, na kojem i dalje provodi mnogo vremena.

"Licemer sam! Prošle nedelje mi je prosečno vreme pred ekranom bilo devet i po sati. Dnevno! Užas!", rekla je kroz smeh, dodajući da joj je prosek inače oko šest sati.

"Ne želim da se predstavim kao neko ko sve drži pod kontrolom, jer svakog dana pokušavam ispočetka. Suočavamo se sa sistemom koji je projektovan da zarobi našu pažnju", naglasila je.

Ipak, ističe da tehnologija nije donela samo negativne posledice njenoj porodici. Video-pozivi su im omogućili da zajedno prolaze kroz period žalosti, uprkos tome što mnogi njihovi rođaci žive u Turskoj.