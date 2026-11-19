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Velika Britanija će Ukrajiniobezbediti više od 1.000 dodatnih jurišnih dronova dugog dometa, u okviru novog paketa vojne pomoći vrednog 260 miliona funti (više od 342 miliona dolara).

Britanski premijer Endi Bernam najaviće novi paket pomoći u četvrtak, nakon dolaska u Berlinna samit "Koalicije voljnih", prenosi Ukrinform, pozivajući se na saopštenje britanske vlade.

- Ukrajina će dobiti više od 1.000 dodatnih jurišnih dronova dugog dometa kako bi ojačala svoju odbranu od nemilosrdnih ruskih napada na civile - navodi se u saopštenju.

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Dronovi iz novog paketa vojne pomoći moći će da prelete više od 1.000 kilometara, što je približno razdaljina između Londona i Berlina, saopštila je britanska vlada.

Paket će obuhvatiti jurišne dronove koji mogu da nose teške bojeve glave sposobne da unište ciljeve jednim udarom. To će ukrajinskim snagama omogućiti da gađaju ruske vojne proizvodne pogone i druge vojne ciljeve duboko iza linije fronta.

Velika Britanija će takođe proizvoditi i isporučivati Ukrajini važne pomorske, logističke i izviđačke dronove, koji će omogućiti snabdevanje ukrajinskih snaga na prvoj liniji fronta. Zahvaljujući njima, vojnicima će stizati neophodne zalihe, uključujući krv i frižidere za čuvanje medicinskog materijala.

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- Guranje miliona Ukrajinaca u ledenu hladnoću i uskraćivanje grejanja i toplote neće omogućiti Putinu da dobije ovaj rat, već će samo učvrstiti našu odlučnost da podržimo Ukrajinu - izjavio je premijer Endi Bernam.

On je istakao da će Velika Britanija učiniti sve što je u njenoj moći kako bi Ukrajini omogućila da se odbrani od ruskih napada i sistematskih udara na kritičnu infrastrukturu.

- Na samitu "Koalicije voljnih", prijatelji i partneri Ukrajine jasno će staviti do znanja da naša nepokolebljiva podrška Ukrajini neće oslabiti i da smo ujedinjeni više nego ikada u nastojanju da obezbedimo pravedan i trajan mir, okončamo ovaj besmisleni rat i sprečimo da se sukob ponovo vrati na naš kontinent - poručio je Bernam.

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Britanska vlada navela je da će više od 80 odsto novca iz ovog paketa biti potrošeno u Velikoj Britaniji, uključujući angažovanje malih i srednjih preduzeća u Velsu, Severnoj Irskoj i Škotskoj.

Najnoviji paket pomoći dolazi nakon što je Ukrajina bila izložena sa više od 2.000 napada na energetsku infrastrukturu, čime je dodatno otežan prenos električne energije iz proizvodnih postrojenja u centralne i istočne delove zemlje.