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Vlada Somalije je naložila ambasadoru Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) da napusti Somaliju u roku od 72 sata, optužujući UAE da ne poštuju suverenitet ove države.

Predsednik Somalije Hasan Šeik Mohamud optužio je ove nedelje UAE da pružaju podršku oružanim snagama koje su van kontrole somalijske vlade, kao i da time slabe jedinstvo Somalije.

UAE održavaju veze sa tri somalijske regije: Somalilendom, Puntlendom i Džubalendom.

Odluku o proterivanju ambasadora UAE, kao i o povlačenju somalijskog ambasadora iz te zemlje na konsultacije, saopštio je ministar informisanja Abdifatah Kasim Mohamud na konferenciji za novinare u Mogadišu, glavnom gradu Somalije.

Odluka je doneta nakon sednice vlade kojom je predsedavao premijer Hamza Abdi Bare.

Vlasti u Mogadišu pozvale su Somalijce i lokalne lidere da se ujedine protiv, kako su naveli, "agresije UAE", uz upozorenje da će biti preduzete odgovarajuće mere protiv svih koji ne budu poštovali ovaj stav.

Odluka o proterivanju ambasadora UAE dodatno produbljuje spor koji je eskalirao u januaru, kada je Somalija poništila sporazume sa UAE koji su se odnosili na luke, državne institucije, kao i na saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane.

Međutim, vlasti u Somalilendu, Puntlendu i Džubalendu osporile su pravo savezne vlade da poništi sporazume koji se tiču njihovih teritorija.