Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Nigerije Bola Tinubu zatražio je od parlamenta da dekriminalizuje pokušaj samoubistva i obezbedi podršku osobama koje su pokušale sebi da oduzmu život, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Taj potez ima za cilj da se pokušaji samoubistva tretiraju kao pitanje mentalnog zdravlja, a ne kao krivično delo.

Ukoliko ga poslanici usvoje, ovaj predlog zakona promenio bi pristup Nigerije mentalnom zdravlju, zamenjujući kaznene mere brigom i podrškom za one koji su preživeli.

Pokušaj samoubistva je trenutno kažnjiv prema odredbama nigerijskog krivičnog zakonodavstva, a osuđenima preti novčana kazna, zatvorska kazna u trajanju do godinu dana, ili obe kazne.

U pismu koje prati predlog zakona, u čiji je primerak Rojters imao uvid, Tinubu navodi da će ove izmene "dekriminalizovati pokušaj samoubistva i obezbediti podršku".

Zakon bi obavezao nadležne organe da obezbede usluge rehabilitacije, uz istovremeno promovisanje šire dostupnosti zdravstvene zaštite u oblasti mentalnog zdravlja.

Zagovornici unapređenja mentalnog zdravlja već dugo ističu da krivične sankcije produbljuju stigmu u zemlji u kojoj je pristup nezi mentalnog zdravlja ograničen, a mnogi ljudi imaju poteškoća da dođu do lečenja.