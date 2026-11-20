"TO JE PITANJE MENTALNOG ZDRAVLJA, A NE KRIVIČNO DELO": Predsednik Nigerije zatražio od parlamenta dekriminalizaciju pokušaja samoubistva
Predsednik Nigerije Bola Tinubu zatražio je od parlamenta da dekriminalizuje pokušaj samoubistva i obezbedi podršku osobama koje su pokušale sebi da oduzmu život, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).
Taj potez ima za cilj da se pokušaji samoubistva tretiraju kao pitanje mentalnog zdravlja, a ne kao krivično delo.
Ukoliko ga poslanici usvoje, ovaj predlog zakona promenio bi pristup Nigerije mentalnom zdravlju, zamenjujući kaznene mere brigom i podrškom za one koji su preživeli.
Pokušaj samoubistva je trenutno kažnjiv prema odredbama nigerijskog krivičnog zakonodavstva, a osuđenima preti novčana kazna, zatvorska kazna u trajanju do godinu dana, ili obe kazne.
U pismu koje prati predlog zakona, u čiji je primerak Rojters imao uvid, Tinubu navodi da će ove izmene "dekriminalizovati pokušaj samoubistva i obezbediti podršku".
Zakon bi obavezao nadležne organe da obezbede usluge rehabilitacije, uz istovremeno promovisanje šire dostupnosti zdravstvene zaštite u oblasti mentalnog zdravlja.
Zagovornici unapređenja mentalnog zdravlja već dugo ističu da krivične sankcije produbljuju stigmu u zemlji u kojoj je pristup nezi mentalnog zdravlja ograničen, a mnogi ljudi imaju poteškoća da dođu do lečenja.
Ukoliko bude usvojena, ova mera bi svrstala Nigeriju u red sve većeg broja zemalja koje su ukinule krivične sankcije za pokušaj samoubistva.