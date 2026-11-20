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Najmanje 34 člana bandi ubijena su danas u policijskoj operaciji na Haitiju, saopštila je policija, dodajući da u akciji nije bilo drugih žrtava.

Kako prenose lokalni mediji, policijska akcija izvedena je u jugozapadnom delu glavnog grada Port-o-Prensa, u naselju Martisan, u oblasti koja se povezuje sa kriminalnom organizacijom „Grand Ravin“.

Operaciju su sproveli pripadnici policije i specijalizovana jedinica za borbu protiv bandi, formirana radi suprotstavljanja teško naoružanim kriminalnim grupama koje kontrolišu delove Port-o-Prensa i okoline, preneo je Rojters.

Policija je navela da u operaciji nisu učestvovali pripadnici snaga iz El Salvadora.

Vojnici iz El Salvadora sprovode zajedničke operacije sa haićanskom policijom od nestanka četiri salvadorska vojnika prošlog meseca, podsetila je agencija.