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Američka svemirska agencija NASA danas je saopštila da je njena sonda “Vojadžer 1” ostvarila podvig bez presedana nakon što je postala prva letelica koja je ušla u međuzvezdani prostor i dostigla udaljenost od jednog svetlosnog dana od Zemlje, što iznosi oko 26 milijardi kilometara.

Ova objava usledila je u trenutku kada ovoj letelici, koja je već dugo u svemiru, ponestaje energije i kada se javljaju tehničke anomalije, ali jedan zvaničnik je obećao da se ova misija “nikada neće završiti”, preneo je Rojters.

Radio-signal koji je ova robotska istraživačka letelica poslala iz međuzvezdanog prostora primljen je u Madridu putem međunarodnog sistema radio-antena, “Mreže za duboki svemir” (Deep Space Network).

Kako je saopštila NASA, “Vojadžer 1” je u sredu prešao udaljenost koju svetlost pređe za jedan dan, a to je oko 26 milijardi kilometara. Signalu je bilo potrebno oko jednog dana da stigne do Zemlje.

Sonda se trenutno kreće u pravcu zvezde Glize 445, udaljene oko 17 svetlosnih godina od Zemlje, i za oko 40.000 godina proći će na udaljenosti od oko 1,7 svetlosnih godina od nje, ukoliko zadrži sadašnju brzinu.

“Vojadžer 1” leti brzinom od skoro 61.000 kilometara na sat, a prešao je spoljnu granicu heliosfere, zaštitnog omotača od čestica i magnetnih polja koji stvara Sunce i ušao u međuzvezdani prostor 2012. godine.

Njegov “blizanac“, Vojadžer 2, takođe je lansiran 1977. godine, a u

međuzvezdani prostor ušao je 2018. godine.

Sonda “Vojadžer 1” počela je da pokazuje znake starenja i prošle nedelje je prestala da šalje naučne i tehničke podatke, iako je ostala u kontaktu sa Zemljom.

Rukovoditeljka projekta Vojadžer, Suzan Dod, izrazila je uverenje da će sonda ponovo početi da šalje te podatke.

Predstavnik laboratorije NASA-e izjavio je ranije ove nedelje da bi nedavne mere za uštedu energije mogle da obezbede dovoljno snage za obe letelice Vojadžer, kako bi ostale u komunikaciji sa Zemljom još tri do četiri godine.