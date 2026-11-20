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Svega nekoliko sati ranije je bilo objavljeno da veterinari i osoblje danima pokušavaju da joj pomognu da bezbedno svari ili izbaci štrikanu kapu, ali se potom pokazalo da ti napori nisu urodili plodom.

Posetioci Zoološkog vrta u Sinsinatiju i ljubitelji Fione ostavljaju cveće i poruke pored njene statue ispred ulaza u vrt.

Pojedini apeluju na ljude da gnev ne usmeravaju ka porodici posetioca koji je bacio štrikanu kapu koja je završila u Fioninom stomaku.

Drugi na društvenim mrežama objavljuju svoje lepe uspomene iz poseta Fioni.

Gradonačelnik Sinsinatija Aftab Pureval opisao je Fionu kao "simbol istrajnosti i radosti, koji je izmamio osmehe na mnoga lica" i izrazio žaljenje zbog njene smrti.

"Naš grad je slomljenog srca, ali smo neizmerno zahvalni što je ona bila deo naših života i cele naše zajednice", napisao je on na društvenim mrežama.

Fiona je postala svetska senzacija jer su se nedeljama na društvenim mrežama pratili izveštaji i snimci dirljive nege koja joj je bila potrebna 2017. godine, kada je prevremeno došla na svet. O njoj su napisane knjige, čak je bila i inspiracija za jednu vrstu piva, odevne predmete, a i jedan ukus sladoleda je nazvan po njoj.

Otkako je Fiona progutala kapu, osoblje Zoološkog vrta se staralo da pije što više vode, davalo joj omiljenu hranu i danonoćno pratilo svaki njen pokret.

Čak su pozajmili i vibracionu ploču jedne ergele konja, podstičući Fionu da stoji na njoj jer bi vibracije mogle pomoći da joj kapa prođe kroz creva.

Veterinari su je dvaput uspavali injekcijama da bi procenili njeno stanje, a ultrazvučni pregled je pokazao gomilanje u crevima, što je ukazalo da ih je kapa blokirala. Hirurška intervencija nije opcija za odrasle nilske konje iz mnogo razloga.

Zato je za Fionu najbolje rešenje bilo čekanje da sama izbaci kapu, ali se to loše završilo.

Zoološki vrtovi širom sveta upozoravaju na opasnosti za životinje od predmeta koje posetioci ubacuju u kaveze, a veterinari navode da i vlasnici kućnih ljubimaca hitno traže pomoć kada njihovi psi progutaju loptice, igračke ili kanape.

Pre dve godine, jedna retka antilopa uginula je od gušenja pošto je u Zoološkom vrtu u Tenesiju pojela plastični poklopac kutije voćnog pirea, a u jednom nemačkom zoološkom vrtu je 2014. godine uginuo polarni medved koji je pojeo čitavu jaknu koju je posetilac ubacio u njegov prostor.