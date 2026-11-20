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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiodržao je danas u Berlinu sastanak sa specijalnim predstavnicima predsednika Sjedninjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, kao i sa evropskim savetnicima za nacionalnu bezbednost.

Zelenski je nakon razgovora na marginama sastanka "koalicije voljnih" naglasio da je važno da saradnja između Evrope, Ukrajine i Amerike na pregovaračkom planu postane bliža.

"Od samog početka, Ukrajina se zalagala za ovaj pristup - maksimalnu koordinaciju između nas u svemu što se tiče evropske i ukrajinske bezbednosti i budućnosti", istakao je Zelenski na platformi Telegram, prenosi Ukrinform.

Tokom sastanka, pažnja je posvećena bezbednosnim garancijama koje bi bile pravo odvraćanje za Rusiju.

"Očekujemo da će američka strana pomoći u što skorijem organizovanju prvog multilateralnog sastanka na timskom nivou uz puno prisustvo Evrope. Razgovarali smo o mogućim parametrima takvog sastanka i dnevnom redu", naveo je Zelenski.

On je naglasio da moraju brzo da rade - i to je jedini pristup sa strane Ukrajine.

Na kraju krajeva, što se aktivnije razgovori odvijaju, veće su šanse za postizanje stvarnog napretka.

"Hvala Americi, Evropi i svim partnerima koji pomažu", zaključio je Zelenski.