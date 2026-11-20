"KOALICIJA VOLJNIH" U BERLINU: Zelenski se sastao sa Vitkofom, Kušnerom i evropskim savetnicima
- Zelenski je u Berlinu razgovarao sa Vitkofom, Kušnerom i evropskim savetnicima o bližoj koordinaciji Evrope, Ukrajine i SAD u pregovorima.
- Tema sastanka bile su bezbednosne garancije za Ukrajinu i mogućnost što skorijeg multilateralnog sastanka uz puno učešće Evrope.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiodržao je danas u Berlinu sastanak sa specijalnim predstavnicima predsednika Sjedninjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, kao i sa evropskim savetnicima za nacionalnu bezbednost.
Zelenski je nakon razgovora na marginama sastanka "koalicije voljnih" naglasio da je važno da saradnja između Evrope, Ukrajine i Amerike na pregovaračkom planu postane bliža.
"Od samog početka, Ukrajina se zalagala za ovaj pristup - maksimalnu koordinaciju između nas u svemu što se tiče evropske i ukrajinske bezbednosti i budućnosti", istakao je Zelenski na platformi Telegram, prenosi Ukrinform.
Tokom sastanka, pažnja je posvećena bezbednosnim garancijama koje bi bile pravo odvraćanje za Rusiju.
"Očekujemo da će američka strana pomoći u što skorijem organizovanju prvog multilateralnog sastanka na timskom nivou uz puno prisustvo Evrope. Razgovarali smo o mogućim parametrima takvog sastanka i dnevnom redu", naveo je Zelenski.
On je naglasio da moraju brzo da rade - i to je jedini pristup sa strane Ukrajine.
Na kraju krajeva, što se aktivnije razgovori odvijaju, veće su šanse za postizanje stvarnog napretka.
"Hvala Americi, Evropi i svim partnerima koji pomažu", zaključio je Zelenski.
Kurir.rs/Tanjug