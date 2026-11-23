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Uramljeni pramen kose prvog američkog predsednika,Džordža Vašingtona, prodat je na aukciji za 4.000 dolara (3.645 evra), saopštila je američka aukcijska kuća Ričmond.

Pramen kose prethodno je pripadao Džonu Gedsbiju, koji je ugostio Vašingtona 1799. godine a kasnije ju je dobio kolekcionar po imenu Džon K. Latimer od Gedsbijevog potomka, prenosi BBC. Nije saopšteno ko je novi vlasnik pramena kose Džordža Vašingtona.

Džordž Vašington Foto: Hi-Story / Alamy / Profimedia

Gedsbi, stanovnik Aleksandrije u Virdžiniji je 1799. godine ugostio Vašingtona na večeri neposredno pre svoje smrti kasnije te godine, prema testamentu koji je 1928. godine dala Gedsbijeva unuka, Džulija Ajk Mekbler, a koji je objavljen na veb stranici Ričmond aukcija.

Džordž Vašington je predvodio američke snage do pobede protiv Britanaca u Ratu za nezavisnost i pomogao je u izradi Ustava Sjedinjenih Američkih Država pre nego što je postao prvi predsednik zemlje 1788. godine.

Džordž Vašington Foto: Georgios Kollidas / Panthermedia / Profimedia

Povukao se 1797. godine nakon što je odslužio dva mandata. Sačuvano je nekoliko pramenova Vašingtonove kose, uključujući najmanje 50 primeraka koji se nalaze u kolekciji u njegovoj bivšoj rezidenciji, Maunt Vernonu, koja je sada muzej.

Pored medaljona sa njegovom kosom, i drugi predmeti povezani sa Vašingtonom dostigli visoke cene na ranijim aukcijama a u julu je pismo koje je potpisao 1776. godine, u kome traži vojnike za Kontinentalnu vojsku za borbu protiv Britanaca, prodato za 109.800 dolara (100.066 evra).