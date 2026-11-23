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Više hiljada ljudi okupilo se u nedelju na protestnom maršu "Sloboda misli, štampe i novinara" u Istanbulu, organizovanom zbog zatvaranja nekoliko medijskih kuća koje su povezane sa opozicijom u Turskoj.

Demonstranti su pozvali na slobodu štampe i izražavanja, zatražili oslobađanje uhapšenih novinara i kraj cenzure štampe marširajući nekoliko kilometara kroz grad, preneo je portal lista "Džumhurijet".

Tokom povorke, vozači pu automobilima takođe su pokazali podršku protestu trubeći, a marš su aplauzom podržali i mnogi građani.

Okupljeni su skandirali svoje zahteve uz transparente na kojima je pisalo "Štampa se ne može ućutkati" i "Demokratija je nepotpuna bez slobode štampe".

Skup je organizovala najveća opoziciona stranka Jeni (Novi) ističući da su mediji u Turskoj pod velikim su pritiskom, a novinari više puta hapšeni.

"Nijedan od događaja koji su se dogodili u Turskoj u protekle dve godine nije nepovezan. Imenovanje poverenika za Halk TV, Sozdžu i Tele1, zatamnjenje T24 i hapšenja studenata nisu nepovezani. Hapšenja umetnika i gradonačelnika nisu nepovezana. Zatamnjenja na društvenim mrežama i zatvaranje našeg predsedničkog kandidata Ekrema Imamoglua, nisu nepovezani. Suočavamo se sa potpunim dvostrukim standardima u pravnom sistemu", istakao je predsednik stranke Jeni Ozgur Čelik.

On se obratio na kraju protesta i pozvao građane da pruže podršku slobodi medija. Istakao je da će njegova partija podržavati i pratiti novinare koji rade nezavisne emisije na Jutjubu.

"Hajde da stanemo uz slobodnu štampu. Oni žele da ućutkaju slobodnu štampu. Žele da uguše slobodnu štampu. Hajde da svi snažno podignemo glas protiv ovoga. Nijedna od ovih praksi nije dovoljna da spase život neuspešne vlade i nikada neće biti", naglasio je Čelik.

Novinar Timur Sojkan obratio se okupljenima na skupu i naglasio da vlada čini sve što može da ućutka novinare, ali da u tome ne uspeva.

Mnogim novinskim portalima i novinarima su blokirani nalozi na društvenim mrežama - TV Sozdžu, jedan od poslednjih televizijskih kanala u Turskoj koji su povezani sa opozicijom, pretprošle sedmice je stavljen pod prinudnu upravu.

To se dogodilo nakon zatvaranja TV Halk i blokiranja nezavisnog novinskog portala T24.