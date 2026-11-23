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Broj ljudi otrovanih danas ugljen-monoksidom u crkvi u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj porastao je na 56, saopštila je policija.

Pretpostavlja se da su se ljudi otrovali ugljen-monoksidom tokom bogosluženja u kapeli zamka u Bad Gronebahu, a među njima je najmanje dvoje dece.

Neispravan sistem grejanja je, kako navodi portal Tagešau, očigledno izazvao curenje gasa tokom crkvene službe.

Prema saopštenju policije, hitna služba primila je poziv oko 10.50 časova, nakon što je jednom detetu pozlilo tokom verske službe.

Kada su spasioci stigli na lice mesta, i drugi prisutni prijavili su zdravstvene tegobe, preneo je Bild.

Merni uređaj vatrogasaca registrovao je prisustvo ugljen-monoksida, nakon čega je pokrenuta velika akcija spasavanja i zbrinjavanja povređenih.

U bolnice prevezeno 16 osoba, dve transportovane helikopterom

U kapeli se u tom trenutku nalazilo više od 50 ljudi, među kojima je bilo i dece.

Prema podacima Bavarskog Crvenog krsta, 16 osoba prevezeno je u bolnice radi daljih pregleda i lečenja, dok su dve transportovane helikopterom.

Crveni krst je naknadno saopštio da su povređeni, prema rezultatima pregleda, imali uglavnom lakše simptome i da niko nije životno ugrožen.

Prvobitno je saopšteno da je otrovano 19 ljudi.

Prema trenutnim informacijama, došlo je do kvara na automatskom uređaju za isključivanje grejnog uređaja koji je nedavno ugrađen. Uzrok bi mogao da bude tehnički kvar ili greška korisnika.

Intervencija spasilačkih ekipa trajala je do poslepodnevnih časova, a policija nastavlja da utvrđuje okolnosti incidenta.