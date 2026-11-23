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Devet osoba upucano je na koncertu u centralnoj Kaliforniji, a jedna od njih zadobila je teške povrede grudnog koša i nalazi se u kritičnom stanju, saopštile su danas lokalne vlasti.

Za sada niko nije uhapšen i nije saopšteno koliko je osoba pucalo na okupljene. Mladić (26) pogođen u grudi i morao je da bude operisan, a i dalje je u kritičnom stanju, piše u saopštenju.

1/11 Vidi galeriju 9 ranjenih u pucnjavi na koncertu u Kaliforniji u SAD Foto: screenshot YT/KCRA

Još dve povređene osobe, starosti 19 i 22 godine, takođe su operisane, dok je šest osoba zadobilo lakše povrede. Vlasti su saopštile da veruju da je pucnjava možda povezana sa obračunom bandi, ali nisu iznele više detalja.

Na nastupu u ovom mestu od oko 3.000 stanovnika učestvovali su izvođači iz susednih saveznih država, dodala je policija.

Šerifova kancelarija nije odmah odgovorila na pitanja poslata imejlom sa zahtevom za dodatne informacije, ali je navela da više ne postoji neposredna opasnost po javnost.