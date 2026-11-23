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Dečak uzrasta sedam godina noćas je spasen iz ruševina stambene zgrade u Dimeru u Kijevskoj oblasti, punih 14 sati nakon ruskog napada na to mesto.

U vazdušnim udarima na Dimer u rano jutro u nedelju poginulo je 11 ljudi, a pre dečaka iz ruševina je spasena i 79-godišnja žena.

Timur Tkačenko, šef administracije Kijevske oblasti, saopštio je da je u odvojenom napadu na privatnu kuću u gradu Bila Cerkva poginula još jedna osoba, a stambeni objekat je zapaljen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je objavio da su tri osobe poginule, a 13 ranjeno u ruskom napadu na gradić Višneve u Kijevskoj oblasti, u kojem je u nedelju pogođena prodavnica prehrambenih proizvoda.

U stabilnom stanju, prebačen u bolnicu

Ukrajinske vlasti su saopštile da je dečak, koji je izvučen iz ruševina u Dimeru, u stabilnom stanju i da je prebačen u bolnicu, a zahvalile su se svima koji su učestvovali u njegovom spasavanju.

Zelenski i ukrajinska nacionalna policija takođe su potvrdili da je dečak spasen.

U snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako zadihani spasioci pokušavaju da smire dečaka, koji im je kazao da se zove David, dok ga smeštaju u vozilo Hitne pomoći.

- Jel ti se vrti u glavi, malecki? - kaže jedan od spasilaca.

Nakon toga se vidi kako on grli uznemirenu ženu koja bi mogla da bude dečakova majka.

1/13 Vidi galeriju Dečak (7) spasen iz ruševina zgrade pogođene u ruskom napadu na ukrajinski grad Dimer u Kijevskoj oblasti, ubijeno 11 ljudi Foto: screenshot X/Gerashchenko_en

U objavi na Telegramu Tkačenko je naveo da se 79-godišnja žena spasena iz ruševina nalazi na lečenju u bolnici.

On je ranije objavio da je šest osoba povređeno u napadu i da ima nestalih.

Zelenski je naveo da je više od 130 ljudi bilo uključeno u operacije spasavanja na mestu napada i da će se one nastaviti sve dok vlasti ne budu imale "potpune informacije o svakoj osobi".

Zelenski: Deo zgrade raznet u paramparčad

Upućujući saučešće porodicama i voljenima poginulih, predsednik Ukrajine je poručio da je deo stambene zgrade pogođene u ruskom napadu "praktično raznet u paramparčad".

Zelenski je dodao da "akcije spasavanja komplikuju stalna nova upozorenja na vazdušni napad i obnovljene pretnje".

- Zgrada je pogođena u vazdušnom udaru u 5 sati po lokalnom vremenu, kada su porodice još spavale - kazao je Ivan Vigovski, ukrajinski ministar unutrašnjih poslova.

On je dodao da je "više od 70 udara pokrenuto na deset ukrajinskih oblasti od nedelje uveče".

Napad i na prodavnicu

U sinoćnjem redovnom video obraćanju putem interneta Zelenski je objavio da su tri osobe poginule, a 13 ranjeno u napadu na "običnu prodavnicu prehrambenih proizvoda" u gradiću Višneve.

Tamošnji gradonačelnik Ilija Dikov je na društvenim mrežama napisao da je među ranjenima i troje dece.

- Rusija je takođe pogodila trafostanicu u Dnjipropetrovskoj oblasti - objavio je ukrajinski premijer Sergej Korecki na društvenoj mreži X.

Rusija je pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.