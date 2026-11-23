"JEL TI SE VRTI U GLAVI, MALECKI?" DEČAKA (7) IZVUKLI IZ RUŠEVINA NAKON 14 SATI! Snimak spasilaca s Davidom, u ruskom napadu kod Kijeva ubijeno 11 ljudi (VIDEO)
- Sedmogodišnji dečak izvučen je iz ruševina stambene zgrade u Dimeru 14 sati nakon ruskog napada, a u stabilnom je stanju i prebačen u bolnicu.
- U napadu na Dimer poginulo je 11 ljudi, dok je spasena i 79-godišnja žena koja je takođe hospitalizovana.
- Zelenski navodi da su u napadima na Kijevsku oblast i Višneve poginule još četiri osobe, a više ljudi je ranjeno.
Dečak uzrasta sedam godina noćas je spasen iz ruševina stambene zgrade u Dimeru u Kijevskoj oblasti, punih 14 sati nakon ruskog napada na to mesto.
U vazdušnim udarima na Dimer u rano jutro u nedelju poginulo je 11 ljudi, a pre dečaka iz ruševina je spasena i 79-godišnja žena.
Timur Tkačenko, šef administracije Kijevske oblasti, saopštio je da je u odvojenom napadu na privatnu kuću u gradu Bila Cerkva poginula još jedna osoba, a stambeni objekat je zapaljen.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je objavio da su tri osobe poginule, a 13 ranjeno u ruskom napadu na gradić Višneve u Kijevskoj oblasti, u kojem je u nedelju pogođena prodavnica prehrambenih proizvoda.
U stabilnom stanju, prebačen u bolnicu
Ukrajinske vlasti su saopštile da je dečak, koji je izvučen iz ruševina u Dimeru, u stabilnom stanju i da je prebačen u bolnicu, a zahvalile su se svima koji su učestvovali u njegovom spasavanju.
Zelenski i ukrajinska nacionalna policija takođe su potvrdili da je dečak spasen.
U snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako zadihani spasioci pokušavaju da smire dečaka, koji im je kazao da se zove David, dok ga smeštaju u vozilo Hitne pomoći.
- Jel ti se vrti u glavi, malecki? - kaže jedan od spasilaca.
Nakon toga se vidi kako on grli uznemirenu ženu koja bi mogla da bude dečakova majka.
U objavi na Telegramu Tkačenko je naveo da se 79-godišnja žena spasena iz ruševina nalazi na lečenju u bolnici.
On je ranije objavio da je šest osoba povređeno u napadu i da ima nestalih.
Zelenski je naveo da je više od 130 ljudi bilo uključeno u operacije spasavanja na mestu napada i da će se one nastaviti sve dok vlasti ne budu imale "potpune informacije o svakoj osobi".
Zelenski: Deo zgrade raznet u paramparčad
Upućujući saučešće porodicama i voljenima poginulih, predsednik Ukrajine je poručio da je deo stambene zgrade pogođene u ruskom napadu "praktično raznet u paramparčad".
Zelenski je dodao da "akcije spasavanja komplikuju stalna nova upozorenja na vazdušni napad i obnovljene pretnje".
- Zgrada je pogođena u vazdušnom udaru u 5 sati po lokalnom vremenu, kada su porodice još spavale - kazao je Ivan Vigovski, ukrajinski ministar unutrašnjih poslova.
On je dodao da je "više od 70 udara pokrenuto na deset ukrajinskih oblasti od nedelje uveče".
Napad i na prodavnicu
U sinoćnjem redovnom video obraćanju putem interneta Zelenski je objavio da su tri osobe poginule, a 13 ranjeno u napadu na "običnu prodavnicu prehrambenih proizvoda" u gradiću Višneve.
Tamošnji gradonačelnik Ilija Dikov je na društvenim mrežama napisao da je među ranjenima i troje dece.
- Rusija je takođe pogodila trafostanicu u Dnjipropetrovskoj oblasti - objavio je ukrajinski premijer Sergej Korecki na društvenoj mreži X.
(Kuirir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)