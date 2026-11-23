"AJZENKOT PLANIRA DA IZNENADA OBJAVI DA JE FORMIRAO KOALICIJU" Mandatar za sastav nove vlade Izraela želi da spreči političke manevre i prebege (FOTO)
- Gadi Ajzenkot, mandatar za sastav nove vlade Izraela, planira da uskoro objavi da je formirao koaliciju i što pre zakaže glasanje u Knesetu.
- Cilj je da se smanji prostor za političke manevre i prebege koji bi mogli da osujete polaganje zakletve nove vlade.
Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar koji je dobio mandat za sastav nove vlade Izraela, najavio je da namerava da tokom narednih nedelja saopšti da je uspeo da sastavi vladajuću koaliciju i da što pre sazove glasanje o novoj vladi kako bi se smanjio pritisak koji bi mogao da osujeti polaganje zakletve.
Izraelski javni servis Kan je, bez navođenja izvora, javio da Ajzenkot planira da iznenada objavi da je formirao koaliciju i da raspiše glasanje na plenarnoj sednici Kneseta u roku od dan ili dva, da bi ograničio vreme za političke manevre i prebege, prenosi Tajms of Izrael.
Ajzenkot je ranije najavio da će u svakom slučaju pokušati da imenuje novu vladu, i da se nada da čak i ako je neki od njegovih partnera ne podrže, neće glasati protiv nje, što bi dovelo do manjinske vlade koja bi ga postavila za premijera umesto Benjamina Netanjahua, čak i ako ta vlada kasnije padne i zemlja ode na ponovljene izbore.
On je dobio ograničeni prostor za pregovore o budućoj vladajućoj koaliciji, jer su neki članovi njegovog bloka javno isključili svaku potencijalnu opciju koju ima za koaliciju.
(Kurir.rs/Tanjug)