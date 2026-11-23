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Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar koji je dobio mandat za sastav nove vlade Izraela, najavio je da namerava da tokom narednih nedelja saopšti da je uspeo da sastavi vladajuću koaliciju i da što pre sazove glasanje o novoj vladi kako bi se smanjio pritisak koji bi mogao da osujeti polaganje zakletve.

Izraelski javni servis Kan je, bez navođenja izvora, javio da Ajzenkot planira da iznenada objavi da je formirao koaliciju i da raspiše glasanje na plenarnoj sednici Kneseta u roku od dan ili dva, da bi ograničio vreme za političke manevre i prebege, prenosi Tajms of Izrael.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Ajzenkot je ranije najavio da će u svakom slučaju pokušati da imenuje novu vladu, i da se nada da čak i ako je neki od njegovih partnera ne podrže, neće glasati protiv nje, što bi dovelo do manjinske vlade koja bi ga postavila za premijera umesto Benjamina Netanjahua, čak i ako ta vlada kasnije padne i zemlja ode na ponovljene izbore.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

On je dobio ograničeni prostor za pregovore o budućoj vladajućoj koaliciji, jer su neki članovi njegovog bloka javno isključili svaku potencijalnu opciju koju ima za koaliciju.