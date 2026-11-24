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Grupa od više od 75 evropskih kompanija i industrijskih udruženja uputila je danas pismo liderima Evropske unije u kome je zatražila od EU da ne sprovodi predložena smanjenja sredstava za "Evropski fond za konkurentnost".

Grupa kompanija i industrijskih udruženja, među kojima su francuska energetska kompanija EDF, proizvođač baterijskih ćelija za električna vozila "PauerKo" (PowerCo) i nekoliko startap preduzeća, navela je u pismu liderima EU da je ovaj fond neophodan da bi se obezbedile investicije za širenje poslovanja, što je stalan izazov unutar EU, prenosi Rojters.

Navodi se i da bi fond mogao da pomogne u smanjenju zavisnosti Evrope od uvoza energenata.

Poslovna grupacija je poručila da bi lideri EU, umesto toga, trebalo da podrže predlog Evropskog parlamenta o povećanju "Evropskog fonda za konkurentnost" za 26,6 milijardi evra, pri čemu bi značajan deo tih sredstava bio namenjen industrijskoj dekarbonizaciji i zelenoj tranziciji.

U pismu se ističe da je taj fond od ključnog značaja kako bi Evropska unija mogla da sustigne Sjedinjene Američke Države i Kinu.

Lideri EU sastaće se u četvrtak na samitu u Briselu, koji je posvećen budžetu za period 2028. do 2034. godine.