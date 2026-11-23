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Zapadne obaveštajne službe procenjuju da Rusija već do kraja ove godine planira da lansira satelit sa nuklearnim oružjem u svemir.

Prema istraživanju nemačkih medija WDR, NDR i Zidojče cajtung, koje prenosi Tagesšau, aktiviranje takvog oružja u orbiti moglo bi da uništi ili ošteti velik broj satelita, što bi imalo katastrofalne posledice za civilni život i vojne operacije na Zemlji.

Navodi se da se mogućnost nuklearne eksplozije u svemiru već godinama razmatra u vojnim i obaveštajnim krugovima.

SAD su još u februaru 2023. interno upozorile na ruske planove, a američki kongresmeni tada su govorili o "ozbiljnoj pretnji po nacionalnu bezbednost".

Prema informacijama nemačkih novinara, zapadne obaveštajne službe, uključujući tu i nemačku Saveznu obaveštajnu službu (BND), raspolažu saznanjima da Rusija priprema lansiranje satelita sa nuklearnim oružjem.

Godinama uskladišten blizu Moskve

Satelit nazvan "Sputnik-S" navodno već godinama stoji dovršen i uskladišten na širem području Moskve.

U obaveštajnim upozorenjima sa početka ovog meseca navodi se da bi on mogao da bude lansiran u roku od 60 dana i ubrzo postane operativan.

Svemirska komanda nemačke vojske procenjuje da bi to lansiranje moglo da se dogodi već u decembru.

Ministarstvo odbrane Nemačke odbilo je da komentariše te informacije, pozivajući se na poverljivost podataka.

Ruska ambasada u Berlinu odbacila je optužbe kao neutemeljene i nazvala ih delom propagandne kampanje, ističući da su ruske svemirske aktivnosti isključivo miroljubive.

Foto: Shutterstock

Američka vojna obaveštajna agencija DIA u oktobru je objavila procenu prema kojoj Rusija razvija satelit namenjen da nosi nuklearno oružje.

Njegovo postavljanje u orbitu predstavljalo bi kršenje Ugovora o svemiru iz 1967. godine, koji zabranjuje smeštanje nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništenje u Zemljinu orbitu.

DIA upozorava da bi, nakon što takav satelit dospe u orbitu, mogućnosti njegovog zaustavljanja bile vrlo ograničene.

Stiven Viting, prvi čovek Svemirske komande američke vojske, procenio je da bi nuklearna eksplozija mogla da izazove kvarove na otprilike trećini satelita u niskoj Zemljinoj orbiti već u prvim satima ili danima.

Tokom narednih meseci mogli bi da prestanu da rade i preostali sateliti.

Posledice takve eksplozije ne bi bile ograničene na svemir.

Kakve bi bile posledice nuklearne detonacije?

Nuklearna detonacija mogla bi stvorile oblak krhotina koji bi ugrozio druge satelite, a snažan elektromagnetni impuls mogao bi da izazove poremećaje u elektroniskim sistemima.

Nemački general-major Armin Flajšman upozorava da bi posledice za svakodnevni život bile ogromne, uključujući nestanke struje i ozbiljne probleme sa komunikacijama i navigacijom.

Sateliti su ključni za GPS, bankarske transakcije, telekomunikacije i rad brojnih drugih sistema.

Njihovo uništenje ozbiljno bi pogodilo i vojne operacije, posebno izviđanje, komunikaciju i navođenje oružja.

1/3 Vidi galeriju Ruska nuklearna podmornica Habarovsk Foto: Printskrin X, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Zapadne vojske pritom su znatno više zavisne o satelitima nego ruska vojska, zbog čega zapadni bezbednosni krugovi smatraju da bi Rusija takvim napadom mogla da stekne kratkoročnu vojnu prednost.

Flajšman kao mogući odgovor predlaže razvoj sposobnosti za delovanje protiv neprijateljskih satelita, uključujući njihovo onesposobljavanje.

Druga mogućnost bila bi dodatna zaštita postojećih sistema, ali bi takva bi ulaganja bila izuzetno skupa.

Amerikanci to već isprobali 60-ih godina

Opasnosti od nuklearnih eksplozija na velikim visinama poznate su još od 1962. godine, kada su SAD u sklopu eksperimenta "Starfiš prajm" detonirale nuklearnu bombu na visini od oko 400 kilometara iznad Tihog okeana.

Eksplozija je izazvala snažan bljesak, poremećaje u radu ulične rasvete i telekomunikacija na Havajima, a oštetila je i nekoliko satelita.

Danas se u Zemljinoj orbiti nalazi više od deset hiljada aktivnih satelita, pa bi posledice slične eksplozije mogle da budu znatno teže.

Zapadne obaveštajne službe već godinama prate ruski satelit Kosmos-2553, lansiran u februaru 2022., neposredno pre početka ruske invazije na Ukrajinu.

Rusija tvrdi da se on koristi za naučna istraživanja, ali zapadne službe sumnjaju da je poslužio za ispitivanje tehnologije povezane s upotrebom nuklearnog oružja u svemiru.