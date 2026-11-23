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Predsednik ukrajine Volodimir Zelenski obјavio je snimak ukraјinskog napada na ruski ratni brod kod obale Libije.

Opisao јe to kao "primerenu ukraјinsku operaciјu" i rekao da јe upotrebljeno sedam pomorskih dronova.

Brod, po imenu "Merkur", jedan je od najnovijih ruskih brodova i pušten je u rad 2023. godine, rekao je Zelenski.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

"Primerena ukraјinska operaciјa kao odgovor na ruski rat. Zahvaljuјem se ratnicima Službe bezbednosti Ukraјine i svim našim Odbrambenim snagama Ukraјine koјi su učestvovali u izvršavanju ovih zadataka. Јuče i danas sam dobio detaljne brifinge o koracima operaciјe - ciljevi koјe smo postavili su postignuti. Sve se odviјalo kod obale Libiјe. Naši ratnici su rasporedili sedam pomorskih dronova ukraјinske proizvodnje. Uprkos svim naporima nepriјatelja da parira napadu, ruska korveta "Merkur" јe potopljena. To јe јedan od njihovih naјnoviјih brodova, pušten u upotrebu 2023. godine, tokom rata velikih razmera. Borbeni helikopter Ka-27 јe takođe uništen zaјedno sa korvetom. Naša druga meta bio јe ruski teretni brod MV ANGARA, koјi јe nepriјatelj koristio za transport oružјa. Rezultat: cilj pogođen. Nastavljamo naše operaciјe u određenim vodama. Odgovaramo na rusku agresiјu. Razviјamo ukraјinsko oružјe. Slava Ukraјini!", napisao je Zelenski.

1/7 Vidi galeriju Volodimir zelenski objavio snimak ukrajinskog napada na ruski ratni brod "Merkur" Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

O kakvom je brodu reč?

"Merkur" je ruska raketna korveta projekta 20380, odnosno klase Steregušči. Reč je o ratnom brodu namenjenom za dejstva protiv drugih brodova, podmornica i ciljeva u vazduhu.

Korveta je u sastav ruske ratne mornarice ušla 2023. godine. Dugačka je oko 105 metara, a njena posada broji približno 90 članova.

Iako je znatno manja od fregata i razarača, reč je o savremenom ratnom brodu opremljenom raketnim sistemima, torpedima i drugim naoružanjem.

Njegov eventualni gubitak bio bi značajan za rusku mornaricu, naročito zbog uloge koju takva plovila imaju u obezbeđivanju pomorskih transporta.

Brod vredi oko 150 miliona funti (oko 179,07 miliona evra).

Korveta je u Bengaziju bila usidrena nekoliko dana da bi dopunila gorivo i druge zalihe pre povratka u Rusiju.

Dva medicinska izvora navela su da u eksploziji nije bilo poginulih, ali da je bilo povređenih.

Putin ranije poslao hiljade tona vojne opreme u Libiju

Rusija pojačava svoje vojno prisustvo u Libiji, što izaziva zabrinutost u Italiji i Evropskoj uniji zbog mogućih posledica po bezbednost Mediterana.

Prema pisanju italijanskog lista "Korijere dela sera", u luku Tobruk krajem oktobra meseca dopremljeno je oko 3.000 tona ruske vojne i logističke opreme namenjene snagama generala Halife Haftara, koji kontroliše istočni i južni deo Libije.

Moskva istovremeno jača postojeće vojne baze, širi logističku infrastrukturu i regrutuje operatere borbenih dronova za službu u Libiji.

Prema procenama analitičara, Rusija želi da učvrsti kontrolu nad strateškim područjima, posebno uz granice sa Nigerom i Čadom, ali i da poveća uticaj na migracione rute prema Evropi.

Dodatnu zabrinutost izaziva mogućnost da Moskva koristi Libiju kao uporište za širenje vojnog i političkog uticaja u Sredozemlju, kao i za vršenje pritiska na evropske zemlje.

Ipak, za sada nema dokaza da Rusija planira direktne napade na Italiju ili druge evropske države sa libijske teritorije.