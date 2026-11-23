Međutim, dok je, zbog intenziteta protesta, fokus trenutno posebno prebačen na zapadna društva i liberalne demokratije, problemi korupcije i nejednakosti su globalne prirode i potresaju i društva i države koje, u drugačijim sistemima i okolnostima, iscrpno i sistematski rade na njihovom iskorenjavanju. Tako oni nisu mimoišli ni Narodnu Republiku Kinu, uprkos njenom zadivljujuće brzom ekonomskom napretku, razvoju i smanjenju siromaštva.

Upravo održani Peti plenum 20. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine je stoga značajan deo svog rada posvetio upravo pitanju efikasnosti u borbi protiv korupcije, ali i efektivnosti te borbe za ukupan razvoj kineskog društva. Fokus, dakle, nije bio na retorici, već na pokušaju da se ukaže na povezanost uspešnog rešavanja ovih problema sa širim i dugoročnijim ciljevima razvoja zajedničke budućnosti na domaćem i međunarodnom planu. U tom kontekstu, Peti plenum je pokazao da se KPK ne boji da ukaže na uočene slabosti i deformacije u svojim redovima, što pak puno govori i o snažnoj svesti i samopouzdanju. Samo tako, kroz povezanost odgovornosti i unutrašnje discipline, mogu se unaprediti dosadašnja dostignuća i postići postavljeni ciljevi. Efektivno upravljanje jednostavno ne trpi slabe karike, i to na svim nivoima.

Zapadni mediji, često površno posmatrajući procese u Kini, ovakav vid borbe vide kroz prizmu atraktivnih naslova o “unutrašnjoj borbi za vlast” i “čistkama”, retko ulazeći u samu suštini i ne postavljajući pitanje opravdanosti razloga, ali i hrabrosti KPK da se otvoreno suoči sa problemima i pruži jedan dugoročni, sistematski i institucionalni odgovor. Posebno je važno što se ovo suočavanje na zadržava samo na primerima istaknutijih članova bližih vrhu partije, već seže i do dubina, te zahvata i one segmente koji smatraju da, dalje od reflektora javnosti, mogu da nekažnjeno uzurpiraju poverenje koje im je ukazano, šteteći time celokupnom društvu i ugrožavajući njegove dugoročne ciljeve.

Upravo aktuelna dešavanja u evropskim gradovima, sa svim ružnim, pa i tragičnim ishodima, ukazuju na opasnost neadekvatnih sistemskih rešenja u borbi protiv korupcije, koji, jednom kada se pretoče u rastući ekonomsko-društveni jaz, dodatno jačaju najpre frustraciju, zatim alijenaciju, i najzad polarizaciju koja, sa svom amplifikacijom koje donose društvene mreže, neretko preraste u vid protesta, pa i spirale nasilja koja parališu društva i njihov napredak.

Uspešnost u “samoispravljanju” stoga može ne samo da ojača KPK i kinesko društvo, već i da pruži značajan primer, ako ne i smernice društvima širom sveta. Naravno, jasno je da, kao što i proklamuju inicijative predsednika Si Đinpinga - Globalna razvojna inicijativa, Globalna civilizacijska inicijativa i Inicijativa za globalno upravljanje - svaka nacija, država i civilizacija ima pravo na sopstvene modele razvoja i upravljanja. Ali, u suočavanju sa izazovima koji su globalni i ubikvistički, uspešnost napora KPK mogla bi da prijatelje i narode širom sveta podstakne na dublje i pravovremenije promišljanje, na dobrobit svih.