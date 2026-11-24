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Vojska Južne Koreje saopštila je danas da prati kretanje severnokorejskih trupa u blizini pomorske granice, nakon medijskih izveštaja da je u Žutom moru, u blizini "Severne granične linije", primećen severnokorejski brod sa oznakom "Obalska straža".

Ranije danas, jedan lokalni list objavio je da je brod sa natpisom "Obalska straža", prvo severnokorejsko plovilo na kojem su primećeni takvi natpisi, viđen prošle nedelje u blizini de fakto pomorske granice između dve Koreje, prenosi Jonhap.

U izveštaju se navodi da je brod bio opremljen nečim što je ličilo na pomorsku artiljeriju kalibra 76 milimetara, uz napomenu da je plovilo, po svemu sudeći, nadgledalo kineske ribarske brodove u blizini.

- Naša vojska pomno prati i nadzire aktivnosti severnokorejskih snaga. Aktivnosti severnokorejskih plovila u pograničnim pomorskim zonama nalaze se pod stalnim nadzorom sistema za osmatranje naše vojske - izjavio je kapetan Džang Do-jung, portparol Združenog generalštaba Južne Koreje, ne iznoseći detalje o ulozi i nameni primećenog broda.