UBRZANO SE OBNAVLJA RUSKA BAZA U BLIZINI GRANICE SA FINSKOM! Jedan od najvažnijih vojnih kompleksa na Karelijskoj prevlaci dobija novi izgled
- Rusija ubrzano obnavlja bazu Kamenka, oko 60 kilometara od finske granice, gde se ruše stari objekti i grade novi vojni sadržaji.
- U bazi je stacionirana 69. motorizovana streljačka divizija, koja bi po planu trebalo da naraste do 11.000 vojnika i dobije savremen centar za obuku.
Rusija je intenzivirala radove na obnovi vojne baze Kamenka, jednog od najvažnijih vojnih kompleksa u blizini finske granice, u okviru šireg plana jačanja svojih oružanih snaga na severozapadu zemlje, objavio je Yle.
Satelitski snimci koje je pribavio finski javni servis pokazuju da je tokom ove godine u bazi na Karelijskoj prevlaci, udaljenoj oko 60 kilometara od finske granice, srušen veliki broj starih objekata, na čijem mestu je započeta izgradnja novih vojnih i pratećih sadržaja.
U Kamenki je stacionirana 69. motorizovana streljačka divizija, koja predstavlja najjaču rusku kopnenu vojnu formaciju u pravcu Finske.
Divizija je u procesu formiranja, a prema planovima trebalo bi da broji do 11.000 vojnika.
Vojni kompleks je od kraja devedesetih godina koristila brigada sa oko 4.400 pripadnika.
Prema analizi satelitskih snimaka, u južnom delu baze uklonjeni su brojni stari hangari, skladišta i drugi objekti, uključujući dve zgrade menze i dve kasarne.
Radovi se odvijaju na više lokacija unutar kompleksa.
Vojni analitičar Marko Eklund, koji je ranije radio u finskoj vojnoj obaveštajnoj službi, ocenio je da se u Kamenki gradi savremeni centar za borbenu i streljačku obuku.
Prema njegovim rečima, na području baze izgrađene su nove streljačke linije, zakloni i prateća infrastruktura, a unapređuju se i uslovi za obuku većeg broja vojnika.
Kamenka se koristi kao centar za obuku ruskih jedinica koje se pripremaju za ratna dejstva, a pripadnici divizije učestvuju u borbama u Ukrajini, najmanje na području Harkovske oblasti, navodi Yle.
Radovi se izvode i u obližnjem vojnom kompleksu Kirilovsko, udaljenom oko osam kilometara od Kamenke, gde je tokom prošle godine izgrađen veliki objekat čija namena još nije utvrđena.
Pored vojnih objekata, u Kamenki se obnavlja i infrastruktura za smeštaj porodica vojnih lica.
Ruska energetska kompanija Gasprom priključila je 22 stambene zgrade na gasovodnu mrežu, čime je obezbeđeno snabdevanje oko 1.600 stanova.
U vojnom kompleksu i okolnom naselju živi približno 8.000 ljudi.
Obnova Kamenke deo je šireg ruskog plana jačanja vojnih kapaciteta na severozapadu zemlje, nakon ulaska Finske i Švedske u NATO, prenosi finski javni servis.
Moskva je 2024. godine obnovila Lenjingradski vojni okrug, čime je predviđeno postepeno povećanje broja vojnika u oblastima uz granice sa nordijskim zemljama.
Yle navodi da se vojna infrastruktura obnavlja i u okolini Petrozavodska, glavnog grada ruske Republike Karelije, gde su zabeleženi radovi na više vojnih kompleksa i skladišta.
(Kurir.rs/Tanjug)