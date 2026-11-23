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Rusija je intenzivirala radove na obnovi vojne baze Kamenka, jednog od najvažnijih vojnih kompleksa u blizini finske granice, u okviru šireg plana jačanja svojih oružanih snaga na severozapadu zemlje, objavio je Yle.

Satelitski snimci koje je pribavio finski javni servis pokazuju da je tokom ove godine u bazi na Karelijskoj prevlaci, udaljenoj oko 60 kilometara od finske granice, srušen veliki broj starih objekata, na čijem mestu je započeta izgradnja novih vojnih i pratećih sadržaja.

U Kamenki je stacionirana 69. motorizovana streljačka divizija, koja predstavlja najjaču rusku kopnenu vojnu formaciju u pravcu Finske.

Divizija je u procesu formiranja, a prema planovima trebalo bi da broji do 11.000 vojnika.

Vojni kompleks je od kraja devedesetih godina koristila brigada sa oko 4.400 pripadnika.

Prema analizi satelitskih snimaka, u južnom delu baze uklonjeni su brojni stari hangari, skladišta i drugi objekti, uključujući dve zgrade menze i dve kasarne.

Radovi se odvijaju na više lokacija unutar kompleksa.

Vojni analitičar Marko Eklund, koji je ranije radio u finskoj vojnoj obaveštajnoj službi, ocenio je da se u Kamenki gradi savremeni centar za borbenu i streljačku obuku.

Prema njegovim rečima, na području baze izgrađene su nove streljačke linije, zakloni i prateća infrastruktura, a unapređuju se i uslovi za obuku većeg broja vojnika.

1/6 Vidi galeriju Vojne vežbe NATO u Finskoj u novembru 2024. Foto: Shutterstock, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Kamenka se koristi kao centar za obuku ruskih jedinica koje se pripremaju za ratna dejstva, a pripadnici divizije učestvuju u borbama u Ukrajini, najmanje na području Harkovske oblasti, navodi Yle.

Radovi se izvode i u obližnjem vojnom kompleksu Kirilovsko, udaljenom oko osam kilometara od Kamenke, gde je tokom prošle godine izgrađen veliki objekat čija namena još nije utvrđena.

Pored vojnih objekata, u Kamenki se obnavlja i infrastruktura za smeštaj porodica vojnih lica.

Ruska energetska kompanija Gasprom priključila je 22 stambene zgrade na gasovodnu mrežu, čime je obezbeđeno snabdevanje oko 1.600 stanova.

1/5 Vidi galeriju Finska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia

U vojnom kompleksu i okolnom naselju živi približno 8.000 ljudi.

Moskva je 2024. godine obnovila Lenjingradski vojni okrug, čime je predviđeno postepeno povećanje broja vojnika u oblastima uz granice sa nordijskim zemljama.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Yle navodi da se vojna infrastruktura obnavlja i u okolini Petrozavodska, glavnog grada ruske Republike Karelije, gde su zabeleženi radovi na više vojnih kompleksa i skladišta.