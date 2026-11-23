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Turske vlasti od nedelje uveče tragaju za lavicom primećenom u naselju Uskumrukoj u istanbulskom okrugu Sarijer. Životinja se nalazila u obližnjoj šumi, a stanovnicima je rečeno da ne napuštaju svoje domove dok je operacija u toku.

Snimci nadzornih kamera zabeležili su lava u Uskumrukoju oko 18 časova u nedelju, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula.

Lokalni stanovnik je kasnije pozvao 112 da prijavi da je video lava, a timovi koji su pregledali snimak utvrdili su da je u pitanju lavica.

Glavna direkcija za zaštitu prirode i nacionalne parkove Turske saopštila je da životinja nije pronađena tokom prvog izlaska na teren, kojem su prisustvovali službenici nacionalnog parka i žandarmerijski službenici iz stanice Zekerijakoj.

Potraga je nastavljena termovizijskim kamerama, a lavica je pronađena u šumovitom području. Veterinari su takođe na licu mesta.

Plan za hvatanje životinje

"Utvrđeno je područje gde se lav nalazi i preduzimaju se neophodne mere da se uhvati živ", navodi se u saopštenju guvernera.

Prema turskim medijima, veterinari su spremni sa pištoljima za smirivanje. Plan je da se životinja natera iz šume na otvoreno i bezbedno područje i tamo uspava. Operacija je trajala celu noć, a list "Hurijet" izveštava da je žandarmerija zatvorila Uskumrukoj i okolinu za pešake i vozila.

Gradonačelnik opštine Sarijer, Oktaj Aksu, pozvao je stanovnike da ostanu u kućama.

"Molimo građane da ne napuštaju svoje domove, kako ne bi bili povređeni i kako ne bi ometali rad", rekao je Aksu, prema Türkiye Today.

On je za CNN Türk rekao da je životinja pronađena u šumi blizu stambenog naselja i da je prošla pored kokošaka, a da ih nije napala. Pretpostavlja se da je odrasla u zatočeništvu. Rekao je za NTV da životinja podseća na lavicu, ali da bi mogla biti i nešto drugo, i da nema pouzdanih informacija o tome odakle je došla.

Odakle lav u Istanbulu

Turski mediji izveštavaju da se sumnja da je lavica pobegla iz kuće u naselju, gde je navodno bila držana nakon što je ilegalno uneta u Tursku. Ova informacija nije zvanično potvrđena, niti je objavljeno ko bi mogao biti vlasnik.