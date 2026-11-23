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Rat u zapadnom Mediteranu je nešto što se mora izbeci po svaku cenu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani, komentarišući eksploziju ruskog broda u luci Bengazi, u istočnoj Libiji.

"Kada započne dijalog usmeren ka postizanju mira, često dolazi do pojačanja vojnih aktivnosti, jer svaka strana nastoji da demonstrira značajnu pregovaračku moc. Ako je ovo nastavak rata između Rusije i Ukrajine, koji se odvija na svega nekoliko stotina kilometara od Italije, to je razlog za zabrinutost, posebno s obzirom na naše napore usmerene ka stabilnosti u Libiji", izjavio je Tajani tokom posete glavnom gradu Azerbejdžana Bakuu.

Kako je ocenio, bilo bi izuzetno opasno destabilizovati zemlju koja se kretala ka stabilnosti.

Antonio Tajani Foto: GIUSEPPE LAMI/ANSA

"Rat u zapadnom Mediteranu je nešto što se mora izbeci po svaku cenu. Nadamo se da su ovo samo izolovani incidenti. U svakom slučaju, radimo na izgradnji mira i osiguravanju bezbednosti i slobode plovidbe. Ipak, zabrinjavajuce je videti pojavu novih tenzija u Libiji, tenzija koje niko ne želi", naglasio je Tajani, dodajuci da se rusko prisustvo na Mediteranu "svakako mora pratiti sa velikom pažnjom".

Rusku raketnu korvetu "Merkur" pogodila je eksplozija juče u zoru, kada se brod zaustavio radi dopune goriva i zaliha na povratku u Rusiju, saopštila je vlada sa sedištem u istočnoj Libiji.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Dva medicinska izvora navela su da u eksploziji nije bilo poginulih, ali da ima povređenih.

Vlada istočne Libije saopštila je da se sumnja da je brod bio meta napada drona.

Satelitski snimci koje je objavila američka obaveštajna kompanija Vantor prikazuju posledice eksplozije usled koje se prevrnuo ruski ratni brod u luci Bengazi, u istočnoj Libiji i na njima se vidi brod usidren u luci pre incidenta, dok je nakon incidenta većim delom potopljen.

Predsednik ukrajine Volodimir Zelenski obјavio je snimak napada na ruski ratni brod kod obale Libije i opisao to kao "primerenu ukraјinsku operaciјu", rekao da јe upotrebljeno sedam pomorskih dronova.