Isak Andik, osnivač kompanije Mango, poginuo nakon pada u provaliju na planini Monserat u blizini Barselone u decembru 2024. godine

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Tajne poruke su otkrile plan osnivača kompanije Mango, Isaka Andika, da izbaci svog sina iz modne imperije samo nekoliko meseci pre nego što je ovaj 71-godišnjak misteriozno pao u smrt sa visine od oko 150 metara.

Milijarderski tajkun je poginuo nakon pada u provaliju na planini Monserat u blizini Barselone u decembru 2024. godine.

Njegov sin Džonatan Andik (45), koji je osumnjičen da ga je ubio, posetio je istu stazu samo nekoliko dana pre smrtonosnog pada svog oca.

Planirao da isključi sina iz posla

WhatsApp poruke otkrivene u presudi apelacionog suda u Barseloni razotkrile su Isakovu zaveru da svog sina potpuno isključi iz posla u mesecima pre njegove smrti. Isak je išao kod iste terapeutkinje kao i njegov sin kako bi razgovarali o svom problematičnom odnosu.

Prema porukama u koje je sud imao uvid, šef Manga je u septembru 2024. godine tražio od terapeutkinje Marije Julije Lidevalt da pokuša da ubedi Andika da uzme godinu dana slobodno u kompaniji. Lidevalt mu je zatim prenela da je njegov sin pristao da se privremeno povuče.

U presudi se navodi: "Isak Andik je objasnio da radije želi da postupa postepeno. Prvo, njegovog sina je trebalo ubediti da uzme godinu dana slobodno, a zatim, kada bude hteo da se vrati, biće mu saopšteno da porodica treba da se drži podalje od upravljanja kompanijom".

1/10 Vidi galeriju Hapšenje Džonatana Andika, sina Isaka Anika, osnivača brenda Mango Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bizarna terapeutska vežba

Ista terapeutkinja je navodno rekla Andiku da bi trebalo da se "suoči" sa svojim ocem u "ekstremnoj situaciji" kako bi pomogao sebi da se oslobodi nezdrave emocionalne zavisnosti.

Sudije su rekle da Andik nije znao za plan da ga potpuno izbace iz kompanije, iako je bio svestan da je njegova budućnost u Mangu ugrožena.

Lidevalt je zamolila britansku prevoditeljku da pronađe odgovarajuću lokaciju za izvođenje ove bizarne terapeutske vežbe.

Izabrala je stazu Kami de les Fešades u masivu Monserat blizu Barselone i tamo prošetala sa Andikom 7. decembra 2024. godine.

Nedelju dana kasnije, Isak je pao u smrt dok je šetao tom stazom sa svojim sinom.

Sudije su odnos oca i sina nazvale "intenzivnim i promenljivim", uz tenzije koje traju najmanje čitavu deceniju.

Kako se navodi u nedavnoj presudi, Isak je 2014. godine prepustio Mango u ruke svog sina dok je uzeo jednogodišnje odsustvo kako bi jedrio oko sveta.

Kada je profit pao, modni šef je okrivio Andika, pri čemu je Isak unazadio ulogu svog sina kada se vratio na čelo kompanije.

Novac je takođe stao između njih dvojice, a sudije su primetile da je Andić želeo "nasledstvo" dok je njegov otac još uvek bio živ.

Prema presudi, razmatran je transfer od oko 33 miliona funti, ali do njega nikada nije došlo, iako je Isak poslao svom sinu oko 3 miliona funti kroz nekoliko uplata.

1/4 Vidi galeriju Isak Andik Foto: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia, Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Sve ovo dolazi nakon što su tekstualne poruke otkrile da je Isak verovao da je njegov sin "sposoban da ga ubije".

Andić je uhapšen u maju i glavni je osumnjičeni u ovom slučaju.

Protiv njega nije podignuta optužnica, negira bilo kakvu krivicu i insistira na tome da je smrt njegovog oca bila nesrećan slučaj.

Prevoditeljka, koja živi u Barseloni, dala je dve dobrovoljne izjave policiji u kojima je navela da je propatila godinu dana neprospavanih noći zbog onoga što je znala.

Ona je navodno rekla policiji da je Lidevalt naložila Andiku da izvede vežbu na ivici litice kao psihoterapeutsku rutinu koja predstavlja "smrt oca".

Lidevalt nije optužena ni za kakvo krivično delo i ne postoje indicije da je vežba bila osmišljena sa namerom da izazove fizičku povredu.

Prevoditeljka je predala svoj mobilni telefon, a policija je pregledala poruke između nje i Lidevalt. Ona je pitala terapeutkinju šta se desilo između Isaka i Andića nakon smrti biznismena.