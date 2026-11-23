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Danska policija saopštila je danas da istražuje pretnje bombama upućene školama širom Danske, ali je navela da trenutno nema razloga za zabrinutost.

"Policija trenutno ne smatra da su pretnje ozbiljne, ali one, razumljivo, izazivaju osecaj nesigurnosti u samim školama", navodi se u saopštenju danske policije, prenosi Rojters.

Dodali su da trenutno nema razloga za evakuaciju nijedne škole, niti za uvođenje posebnih bezbednosnih mera.

Pretnje bombama stigle su putem elektronske pošte.

Policija je saopštila da je u kontaktu sa nekoliko škola i opština.

Foto: EPA

Serija lažnih dojava i sajber napada nedavno je pogodila škole, supermarkete, banke krvi, sisteme vazdušnog saobracaja i medijske kuće širom Evrope, ometajuci svakodnevni život, podseća Rojters.

Prošle nedelje, više od 10 škola u Španiji evakuisano je nakon što su putem elektronske pošte primile pretnje bombama.

Škole u Italiji takođe su evakuisane ranije ovog meseca, nakon što su hiljade njih primile pretnje bombama putem elektronske pošte.