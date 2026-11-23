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Albanija je zvanično reagovala na medijske izveštaje u kojima se tvrdi da je napad pomorskih dronova na ruski ratni brod "Merkurij" u Bengaziju, u Libiji, izvršen dronovima lansiranim sa albanske teritorije.

Ministarstvo spoljnih poslova kategorično je negiralo ovu tvrdnju, navodeći da Albanija nije bila umešana u incident i da njena teritorija nije korišćena za pokretanje ili olakšavanje takve operacije.

Tvrdnje su se pojavile na više uticajnih naloga na društvenoj mreži X, nakon čega su se te glasine našle i u medijima. Prema tim izveštajima, pomorski dronovi (bespilotni čamci), lansirani su iz Albanije, i prešli su više od 800 kilometara preko Sredozemnog mora.

Albanske vlasti tvrde da ne postoje nikakvi dokazi koji bi potkrepili ove informacije.

U svom odgovoru, Ministarstvo odbrane potvrđuje da Oružane snage Republike Albanije nisu sprovele, učestvovale u takvoj operaciji, niti pružile bilo kakvu podršku za nju.

Ministarstvo naglašava da se mora napraviti razlika između izveštaja o napadu na ruski brod i tvrdnji da je on organizovan ili izvršen sa albanske teritorije.

- Činjenica da se napad dogodio ne predstavlja dokaz o poreklu korišćenih sredstava niti o umešanosti Albanije - tvrde albanske vlasti.

Dve verzije o poreklu napada na ruski brod "Merkurij"

Reakcija Tirane dolazi nakon kontradiktornih izveštaja o poreklu pomorskih dronova koji su pogodili rusku korvetu "Merkurij", sa identifikacionim brojem 535, u luci Bengazi, u ranim jutarnjim satima 22. novembra.

Prema tvrdnjama "Clash Report-a", dronovi su lansirani iz Albanije, a ne iz zapadne Libije. Ovu verziju je objavio i "Visioner Geo", koji je izvestio da su dronovi možda prešli više od 800 kilometara preko Sredozemnog mora.

Al DŽazira je objavila drugu verziju, pozivajući se na Asošijejted pres (AP). Prema rečima dva libijska vojna zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, ukrajinski dronovi su lansirani iz baze koju vode ukrajinske snage u zapadnoj Libiji.

Međutim, nijedna od ovih verzija nije nezavisno potvrđena.

Ruski brod delimično potonuo

Satelitski snimci koje je objavila kompanija Vantor pokazuju tešku štetu koju je pretrpela ruska korveta "Merkurij", čiji je veliki deo završio pod vodom u luci Bengazi.

Izveštaji međunarodnih medija govore o požaru u oblasti pomorske baze i značajnoj šteti na brodu. Takođe je bilo izveštaja o žrtvama među libijskim i ruskim državljanima, ali njihov broj i identitet nisu zvanično potvrđeni.

Još jedan incident je prijavljen u blizini luke Bengazi, gde je trgovački brod pod malteškom zastavom navodno pogođen drugim mornaričkim dronom. Lokalne vlasti su izvestile da su povređeni članovi posade spašeni i da im je pružena medicinska pomoć.

Oglasio se i Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su rusku korvetu "Merkurij" u libijskoj luci Bengazi u nedelju ujutru potopili ukrajinski pomorski dronovi, kao odgovor na rat u Ukrajini.

- Sve se odigralo kod obale Libije. Naši borci su upotrebili sedam pomorskih dronova ukrajinske proizvodnje. Uprkos svim naporima neprijatelja da odbije napad, ruska korveta "Merkurij" je potopljena. Reč je o jednom od njihovih najnovijih brodova, koji je uvršten u sastav flote 2023. godine, tokom rata punih razmera - naveo je Zelenski u objavi na platformi X.

Zelenski je kazao da je "zajedno sa korvetom uništen i borbeni helikopter Ka-27", kao i još jedan ruski teretni brod "Angara" koji je, pema njegovim rečima, korišćen za transport oružja.

On je najavio da će Ukrajina nastaviti sa operacijama "u određenim vodama", kao odgovor na rusku agresiju, i da će nastaviti da razvija domaće naoružanje.

Ruska raketna korveta "Merkurij" dugačka je 104,5 metara, u upotrebi je od 2023. godine, opremljena je raketama i torpedima i može da primi posadu od približno 90 ljudi, preneo je ranije ukrajinski portal United24 Media.

Korveta je u Bengaziju bila usidrena nekoliko dana da bi dopunila gorivo i druge zalihe pre povratka u Rusiju.