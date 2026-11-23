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Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je video snimak iz kokpita francuskog borbenog aviona Miraž 2000 koji prikazuje obaranje ruskog drona na mlazni pogon. Pilot je uništio neprijateljski avion rafalom iz ugrađenog topa od 30 milimetara, bez upotrebe rakete.

"Obaranje mlaznog drona avionskim topom borbenog aviona Miraž 2000. Hvala pilotu na preciznosti!", objavilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo uz video.

Na snimku se vidi kako pilot otvara vatru iz kokpita borbenog aviona na ruski dron i pogađa ga. Ukrajinska vojska nije objavila tačno vreme i mesto obaranja, niti vrstu uništenog drona.

Zašto je obaranje topom važno?

Miraž 2000 je opremljen avionskim topovima DEFA 554 kalibra 30 milimetara, koji mu omogućavaju da uništava vazdušne ciljeve bez upotrebe skupih vođenih raketa.

Takav metod obaranja je posebno važan za Ukrajinu, koja se suočava sa masovnim ruskim napadima dronova i mora da sačuva svoj ograničeni fond protivvazdušnih raketa.

Istovremeno, ruski dronovi na mlazni pogon su znatno brži od klasičnih dronova "Šahid" sa propelerskim motorima. Zbog veće brzine, pilot ima manje vremena da se približi cilju, zauzme odgovarajući položaj i otvori preciznu vatru.

Francuski lovci u odbrani Ukrajine

Ovo nije prvi takav uspeh ukrajinskih pilota. U oktobru je objavljeno da je avion "Miraž 2000-5F" oborio rusku krstareću raketu "S8000 Banderol" svojim topom kalibra 30 mm. Prema ukrajinskim izveštajima, to je bio prvi poznati slučaj da je takva raketa uništena vazdušnim topom.

Francuska je isporučila prve lovce "Miraž 2000-5F" Ukrajini u februaru 2025. godine, nakon što su ukrajinski piloti prošli obuku u Francuskoj.