"BIĆE VEOMA BOLNIH POSLEDICA" KREMLJ O UKRAJINSKOM POTAPANJU RUSKOG BRODA U LIBIJI! Putinov portparol podseća šta je rečeno na trojnom samitu sa Sijem i Trampom
- Kremlj je upozorio Ukrajinu zbog napada na ruski bojni brod kod luke u Libiji, uz poruku da takva dejstva imaju veoma bolne posledice po Kijev.
- Dmitrij Peskov je podsetio na Putinovu izjavu sa samita u Šendženu, uz najavu da će se takav način delovanja ruske vojske nastaviti.
Skaj njuz prenosi da, iako je portparol Dmitrij Peskov kazao da tek sledi još detalja koje će objaviti Ministarstvo odbrane Rusije, iz Kremlja je već upućeno upozorenje Ukrajini.
- Ta dejstva rezultiraju veoma bolnim posledicama po kijevski režim - kazao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.
On je rekao da "želi da podseti na izjavu koju je Putin dao u Šendženu (tokom samita APEC i trilateralnog sastanka sa Si Đinpingom i Donaldom Trampom, predsednicima Kine i SAD)".
- On (Putin) je u njoj potvrdio da će takva praksa, takav tok delovanja naše vojske, biti nastavljeni - poručio je Peskov.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obјavio je danas snimak jučerašnjeg napada na ruski ratni brod kod obale Libije i opisao to kao "primerenu ukraјinsku operaciјu", rekaši da јe upotrebljeno sedam pomorskih dronova.
Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani kazao je, reagujući na taj napad, da rat u Mediteranu treba izbeći po svaku cenu.
Albanija je zvanično reagovala na medijske izveštaje u kojima se tvrdi da je napad pomorskih dronova na ruski ratni brod "Merkur" u Bengaziju, luci u Libiji, izvršen dronovima pokrenutim s albanske teritorije.
Ministarstvo spoljnih poslova Albanije kategorično je negiralo ovu tvrdnju, navodeći da Tirana nije umešana u incident i da njena teritorija nije korišćena za pokretanje ili olakšavanje takve operacije.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)