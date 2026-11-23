OGLASIO SE DMITRIJ PESKOV O NAPADU U BENGAZIJU

OGLASIO SE DMITRIJ PESKOV O NAPADU U BENGAZIJU

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Skaj njuz prenosi da, iako je portparol Dmitrij Peskov kazao da tek sledi još detalja koje će objaviti Ministarstvo odbrane Rusije, iz Kremlja je već upućeno upozorenje Ukrajini.

- Ta dejstva rezultiraju veoma bolnim posledicama po kijevski režim - kazao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

- On (Putin) je u njoj potvrdio da će takva praksa, takav tok delovanja naše vojske, biti nastavljeni - poručio je Peskov.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur, kojeg je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kod obale Libije Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obјavio je danas snimak jučerašnjeg napada na ruski ratni brod kod obale Libije i opisao to kao "primerenu ukraјinsku operaciјu", rekaši da јe upotrebljeno sedam pomorskih dronova.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski objavio snimak ukrajinskog napada na ruski ratni brod "Merkur" kod obale Libije Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

Albanija je zvanično reagovala na medijske izveštaje u kojima se tvrdi da je napad pomorskih dronova na ruski ratni brod "Merkur" u Bengaziju, luci u Libiji, izvršen dronovima pokrenutim s albanske teritorije.

Ministarstvo spoljnih poslova Albanije kategorično je negiralo ovu tvrdnju, navodeći da Tirana nije umešana u incident i da njena teritorija nije korišćena za pokretanje ili olakšavanje takve operacije.