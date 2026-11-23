Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979.

Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države neće moći da napuste region bez nadoknade štete nanete Iranu, izjavio je danas predsednik Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Medžlisa (jednodomnog parlamenta) Irana Ebrahim Azizi.

"Ideja da će Amerika, nakon što nanese štetu Iranu, moći da napusti region, a da za to ne plati, svakako je pogrešna", upozorio je Azizi, prenosi Iran internešenel.

Prema njegovim rečima, Iran danas ima moć da natera SAD i Izrael da zažale zbog svojih postupaka, a ako ponovo pogreše u procenama, proces njihovog uništenja i bekstva iz regiona će biti ubrzan.

Azizi je istakao da Iran neće biti pod opsadom, dodajući da to znači spremnost na bilo kakvu akciju kako bi se suprotstavila opsadi.

On je novinarima rekao da Islamska Republika nema geografska ograničenja u reagovanju na pretnje i da će u budućem ratu odgovoriti na bilo koju pretnju, bilo gde.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Azizi je saopštio i da je plan Irana za povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) spreman.

"Kad god zemlja dođe do zaključka, ovaj plan će biti odobren u najkraćem mogućem roku", naglasio je Azizi.