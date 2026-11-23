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Oko 450 škola širom Nemačke primilo je jutros pretnje bombama putem elektronske pošte, čiji je naslov bio "čeka vas smrt", saopštila je policija Frajburga.

Policija je navela da je primila prijave o pretnjama bombama u raznim školama, uključujući i putem policijske linije za hitne slučajeve, prenosi Bild.

"Prema trenutnim informacijama, pretnje su poslate putem imejla u više od 450 škola širom države", navodi se u saopštenju.

Prema policiji, preteći imejlovi koji su poslati školama sadržali su iste formulacije.

U toku je istraga kako bi se identifikovao pošiljalac pretećih poruka a prema poslednjim informacijama istražitelji ne veruju da su pretnje bombama verodostojne.

Danska policija takođe je saopštila danas da istražuje pretnje bombama upućene školama širom Danske, ali je navela da trenutno nema razloga za zabrinutost.