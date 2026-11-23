KREMLJ O NAVODIMA IZ NATO DA PUTIN SPREMA SATELIT SA NUKLEARNIM ORUŽJEM! Peskov tvrdi da ih "nije video", ali da ih je "teško uopšte ozbiljno shvatiti" (FOTO)
- Kremlj je odbacio navode nemačkih medija da Rusija planira lansiranje satelita sa nuklearnim oružjem u svemir.
- Dmitrij Peskov kaže da izveštaje nije video, ali da su tvrdnje toliko neodređene da ih je teško shvatiti ozbiljno.
Kremlj je odbacio navode nemačkih medija prema kojima Rusija planira da ove godine lansira satelit sa nuklearnim oružjem u svemir, poručivši da takve tvrdnje ne treba ozbiljno shvatati.
Više medija u Nemačkoj objavilo je danas da su obaveštajne službe zemalja članica NATO, zaključile da Moskva planira takvo lansiranje.
- Ne, nismo videli te izveštaje. Ali, u njemu ima toliko navodnih i mogućih tvrdnji, pripisanih ko zna kome, da ih je teško uopšte ozbiljno shvatiti - kazao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, odgovarajući na pitanja o izveštajima nemačkih medija.
Javni servisi NDR i WDR, kao i dnevnik Zidojče cajtung, objavili su da zapadne obaveštajne službe, uključujući nemački BND i Bundesver, razmenjuju podatke koji upućuju na to da je satelit nazvan "Sputnik-S" sastavljen pre nekoliko godina i da se nalazi u Moskovskoj oblasti.
Ruska ambasada u Nemačkoj, BND i sedište NATO u Briselu nisu odmah odgovorili na upite za komentar.
Indeks podseća da je Rusija 2024. odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da razvija oružje kojim bi mogla da uništava neprijateljske satelite detonacijom nuklearne bombe u svemiru.
Američki zvaničnici tvrde da Moskva već godinama razvija nuklearno oružje sposobno uništiti čitave satelitske mreže, uključujući Starlink, ogromni satelitski sistem kompanije "SpejsEks" milijardera Ilona Maska, koji ukrajinske vojne snage koriste za komunikaciju.
(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)