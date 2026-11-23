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Kremlj je odbacio navode nemačkih medija prema kojima Rusija planira da ove godine lansira satelit sa nuklearnim oružjem u svemir, poručivši da takve tvrdnje ne treba ozbiljno shvatati.

Više medija u Nemačkoj objavilo je danas da su obaveštajne službe zemalja članica NATO, zaključile da Moskva planira takvo lansiranje.

- Ne, nismo videli te izveštaje. Ali, u njemu ima toliko navodnih i mogućih tvrdnji, pripisanih ko zna kome, da ih je teško uopšte ozbiljno shvatiti - kazao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, odgovarajući na pitanja o izveštajima nemačkih medija.

Javni servisi NDR i WDR, kao i dnevnik Zidojče cajtung, objavili su da zapadne obaveštajne službe, uključujući nemački BND i Bundesver, razmenjuju podatke koji upućuju na to da je satelit nazvan "Sputnik-S" sastavljen pre nekoliko godina i da se nalazi u Moskovskoj oblasti.

Ruska ambasada u Nemačkoj, BND i sedište NATO u Briselu nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Foto: Shutterstock AI/Shutterstock

Indeks podseća da je Rusija 2024. odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da razvija oružje kojim bi mogla da uništava neprijateljske satelite detonacijom nuklearne bombe u svemiru.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K