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Hitne službe bore se sa razornim šumskim požarom koji je izbio na španskom turističkom ostrvu Majorka.

Pretpostavlja se da je vatrena stihija, koja je buknula u nedelju oko 20:30 po lokalnom vremenu, zahvatila šumski pojas na severnom poluostrvu Kap de Formentor, u opštini Poljensa.

Vatra je do sada progutala više od 647,5 hektara dok se iznad planinskih vrhova uzdižu gusti oblaci belog dima.

Nadležni su proglasili prvi stepen opasnosti, što ukazuje na moguću potrebu za merama zaštite stanovništva i imovine van šumskih područja. To bi moglo obuhvatiti zatvaranje saobraćajnica, naredbe o ostanku u domovima ili preventivne evakuacije.

1/8 Vidi galeriju šumski požar na Majorki Foto: Pablo VERA / AFP / Profimedia, MIQUEL A. BORRAS/EFE, Pablo VERA / AFP / Profimedia

Građanima upućen hitan apel

Građanima i tuistima je upućen snažan apel da se ne približavaju području koje je pod vatrom iz znatiželje, jer bi to moglo ozbiljno da oteža rad spasilačkih timova na terenu u obuzdavanju vatre.

U gašenje požara, koji besni nedaleko od hotela "Four Seasons", uključena su vatrogasna vozila, ekološke službe i dva helikoptera. Srećom, plamen još uvek nije ugrozio ovaj luksuzni kompleks, kao ni druge turističke objekte.

Vetar otežava posao vatrogascima

Lokalni mediji prenose da snažni udari vetra dodatno otežavaju posao vatrogascima. Zabrinutost meštana raste zbog nepristupačnog terena, ali i zastrašujućeg prizora plamena koji je jasno vidljiv iz okolnih naselja.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i zaštite životne sredine Balearskih ostrva saopštilo je u ponedeljak ujutru da se situacija blago stabilizuje, iako na snazi i dalje ostaje prvi stepen opasnosti.

"Očekujemo angažovanje dodatnih snaga na terenu", navedeno je u objavi ministarstva na mreži Iks. "Tačna površina zahvaćena požarom tek treba da bude utvrđena".

Ljorens Galmes, predsednik Saveta Majorke, naglasio je da nadležni neprekidno prate razvoj situacije i da ekipe ulažu nadljudske napore na teško prohodnom terenu, uprkos izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima.

"Izražavamo duboku zahvalnost i punu podršku svima koji se na terenu bore sa vatrom", dodao je on. "Molimo vas za maksimalan oprez".

Formentor, najsevernija tačka Majorke, nadaleko je poznat po idiličnim plažama i spektakularnim planinskim pejzažima.