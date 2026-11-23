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Dok je Robert Brovdi, poznatiji pod vojnim nadimkom "Mađar", postao jedno od prepoznatljivih imena ukrajinske vojske i komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, njegova supruga Natalija Brovdi ostala je znatno manje prisutna u javnosti.

Ipak, dostupni medijski izveštaji pokazuju da njen život nije vezan isključivo za ulogu supruge poznatog vojnog komandanta.

Pre rata bila je angažovana u kulturnim i umetničkim projektima, dok se nakon početka ruske invazije njen javni angažman u velikoj meri usmerio na podršku suprugu i ukrajinskim vojnicima.

Porodica i tri decenije zajedničkog života

Natalija Brovdi poreklom je iz Užgoroda, grada na zapadu Ukrajine, a sa Robertom Brovdijem u braku je tri decenije.

Prema pisanju ukrajinskog portala Telegraf od 21. novembra 2026. godine, supružnici imaju dva odrasla sina, Edgara i Alena.

Robert Brovdi ne govori često o privatnom životu, ali povremeno na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije i poruke posvećene supruzi. U tim objavama Nataliju opisuje kao osobu koja mu pruža snagu i podršku.

Njihova tridesetogodišnjica braka obeležena je tokom 2026. godine, a Robert je tim povodom javno izrazio zahvalnost supruzi za sve godine zajedničkog života.

1/6 Vidi galeriju Robert Brovdi Mađar i njegova supruga Natalija Brovdi Foto: Društvene Mreže

Brovdi Art – zajednička ljubav prema umetnosti

Pre nego što je Robert Brovdi postao poznat po svom vojnom angažmanu, supružnici su bili aktivni u kulturnom i umetničkom životu Ukrajine. Jedan od najznačajnijih zajedničkih projekata bila je umetnička fondacija Brovdi Art, koju su osnovali 2016. godine.

Cilj fondacije bio je pružanje podrške mladim ukrajinskim umetnicima, promocija savremene umetnosti i afirmacija slikarske tradicije Zakarpatske oblasti. Posebno značajan projekat bio je studentski slikarski konkurs "Srebrni štafelaj", koji je 2017. godine dobio međunarodni karakter.

U njemu su učestvovali mladi umetnici iz Ukrajine, Poljske, Rumunije, Mađarske i Slovačke.

Natalija je, prema pisanju ukrajinskih medija, bila posebno zainteresovana za razvoj umetničkog života u Užgorodu i njegovu afirmaciju kao važnog kulturnog centra.

Da je umetnost ostala važan deo identiteta porodice Brovdi potvrđuje i zvanična internet prezentacija fondacije, na kojoj su predstavljeni njeni projekti, izložbe i aktivnosti.

Od kulturnih događaja do podrške vojnicima

Početak ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine značajno je promenio život porodice Brovdi. Robert se uključio u odbranu zemlje, a njegova supruga preuzela je drugačiju vrstu odgovornosti – podršku porodici i aktivnostima povezanim sa njegovom vojnom jedinicom.

Prema pisanju ukrajinskog portala Telegraf, Natalija se uključila u aktivnosti podrške jedinici "Mađarove ptice", koju je osnovao njen suprug. Učestvovala je u događajima posvećenim prikupljanju pomoći za ukrajinske vojnike, dok su pojedini mediji izveštavali i o njenom angažmanu u humanitarnim inicijativama.

Posebno je zanimljivo da nije potpuno napustila kulturni angažman. Prema pisanju ukrajinskih medija, tokom 2025. godine organizovala je izložbu ukrajinskih umetnika, nastojeći da ukaže na značaj očuvanja kulture i umetničkog stvaralaštva čak i tokom rata.

Robert Brovdi i Natalija Brovdi Foto: Društvene Mreže

Susret nakon 120 dana razdvojenosti

Jedan od emotivnijih detalja iz njihovog porodičnog života zabeležen je u tekstu koji je 2023. godine objavio ukrajinski portal Best.in.ua, a koji su kasnije preneli i drugi mediji.

Natalija je opisala susret sa suprugom 23. juna 2022. godine, nakon 120 dana razdvojenosti zbog rata. Putovala je vozom kako bi se ponovo srela sa Robertom, a trenutak njihovog susreta na železničkoj stanici opisala je kao jedan od najemotivnijih trenutaka u svom životu.

1/8 Vidi galeriju Robert Brovdi zvani Mađar, komandant snaga bespilotnih sistema (dronova) ukrajinske vojske Foto: Printskrin X, GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Dan Bashakov/AP