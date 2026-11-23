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Upravni odbor kompanije Nvidiajednoglasno je odlučio da vrati svog suosnivača na čelo tehnološkog giganta, nakon što je podneo ostavku zbog izveštaja o vanbračnim vezama.

Kompanija Nvidia u ponedeljak je vratila Džensena Huanga na mesto generalnog direktora, manje od dve nedelje nakon što je njen suosnivač podneo ostavku zbog izveštaja o vanbračnim odnosima.

Rojters je ranije objavio da je jedna od žena sa kojima je navodno bio u vezi pod istragom američkih vlasti zbog sumnje da je špijunirala za Kinu. Peking je negirao ove optužbe.

Akcije kompanije Nvidia skočile su za više od 25 odsto u trgovanju pre otvaranja berze, nakon objavljivanja vesti o Huangovom povratku, prenosi Rojters.

Upravni odbor jednoglasno je izglasao da Huang ponovo preuzme funkcije predsednika kompanije, generalnog direktora i člana upravnog odbora, sa trenutnim stupanjem odluke na snagu.

Odluka je doneta nakon niza razgovora i sastanaka sa Huangom, posle kojih su članovi odbora zaključili da su zadovoljni njegovom "iskrenošću i sposobnošću da vodi kompaniju", navodi se u saopštenju Nvidije.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Ko je Džensen Huang?

Huang ima 63 godine i jedan je od suosnivača Nvidije, kompanije koja je zahvaljujući procvatu veštačke inteligencije postala ključni igrač globalne tehnološke industrije.

Poseduje oko 3,6 odsto njenih akcija, a tokom decenija na čelu kompanije izgradio je izrazito centralizovan sistem upravljanja, sa velikim brojem direktnih saradnika.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Afera sa ženom za koju se sumnja da je špijunirala za Kinu



Prema seriji tekstova Njujork tajmsa, Huang je bio u vezi sa kineskom poslovnom ženom koja se predstavlja kao Alis Huang. Američke obaveštajne službe zaključile su da ju je angažovala glavna kineska obaveštajna agencija kako bi prikupljala informacije o direktoru Nvidije.

Alis Huang nije odgovorila na zahteve za komentar. Nvidija je ranije saopštila da nema razloga da veruje da je Džensen Huang ugrozio nacionalnu bezbednost ili poslovne tajne kompanije, ali je upravni odbor ipak pokrenuo istragu.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Američki zvaničnici sumnjaju i da je singapurska kompanija Megaspeed, u kojoj je Alis Huang bila jedna od visokih rukovoditeljki, pomagala u krijumčarenju čipova čiji je izvoz u Kinu ograničen.