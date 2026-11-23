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Najmanje 24 osobe izgubile su život nakon što se čamac koji je prevozio putnike na pogrebnu ceremoniju prevrnuo u saveznoj državi Bajelsa, na jugu Nigerije, saopštile su danas nadležne službe.

Nesreća se dogodila u petak, kada je čamac prevozio putnike iz jedne zajednice u drugu, gde je trebalo da prisustvuju sahrani, izjavio je portparol Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama Manzo Ezeki, prenosi AP.

Operacije potrage i spasavanja su u toku, a za sada nije poznato koliko se osoba vodi kao nestalo.

Portparol policije Musa Mohamed izjavio je da su 24 osobe spasene i upućene na medicinsko zbrinjavanje. Prema preliminarnim informacijama, do nesreće je došlo zbog kvara na plovilu.

Kako je naveo, putnici su tražili od operatera da usmeri čamac ka obali, ali je on to navodno odbio. Nakon prevrtanja, operater je pobegao sa mesta nesreće, dok je menadžer plovila priveden.

Vlada savezne države Bajelsa pozvala je operatere i putnike da poštuju bezbednosne propise, posebno zabranu preopterećenja plovila i obavezu nošenja prsluka za spasavanje.

"Preopterećenje, prekoračenje brzine, neodgovorno ponašanje i plovidba bez prsluka za spasavanje moraju prestati. Nijedno putovanje nije vredno ljudskog života", poručila je komesarka za informisanje Ebiuvo Koku-Obijai.

Nesreće na rečnim i drugim plovnim putevima česte su u Nigeriji, između ostalog zbog nedovoljne primene bezbednosnih propisa i korišćenja neispravnih plovila, navodi AP.