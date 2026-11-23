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Strašan požar zahvatio je šest hotela na popularnom turističkom ostrvu Zanzibar u Tanzaniji, a dramatični snimci prikazuju turiste kako beže spasavajući živote dok se vatra brzo širi.

Veliki požar izbio je u subotu popodne u hotelu sa tri zvezdice Makofi, a potom se proširio na okolne objekte. Plamen je zahvatio ukupno šest hotela, četiri restorana i oko 40 prodavnica.

1/6 Vidi galeriju Požar na ostrvu Zanzibar u Tanzaniji, gore hoteli i restorani, turisti beže Foto: Instagram Printscreen

Vatra krenula da se širi iz peći za pečenje hleba

Vatrogascima i ekipama za vanredne situacije bilo je potrebno približno tri sata da stave požar pod kontrolu. Prema preliminarnim nalazima, vatra je najverovatnije izbila u peći koja se koristila za pečenje hleba, izjavila je Nasra Nasor Omar, ministarka turizma Zanzibara.

Širenju požara doprineli su krovovi od suvog palminog lišća, poznati kao makuti, kao i blizina objekata. Zbog takve konstrukcije plamen je brzo zahvatao susedne zgrade.

Svi turisti koji su se nalazili u ugroženom području, njih 183, bezbedno su evakuisani i premešteni u hotele u mestima Mčangani i Matemve. Više od 20 hotela ponudilo je besplatan smeštaj za goste koji su ostali bez svojih soba.

Nema povređenih među turistima, ali je nekoliko zaposlenih u hotelima zadobilo lakše povrede uzrokovane stresom i panikom tokom evakuacije.

Pojedini turisti ostali su bez ličnih stvari i pasoša, zbog čega Ministarstvo turizma sarađuje sa njihovim ambasadama kako bi im pomoglo da dobiju zamenska putna dokumenta.

U gašenju požara pomogli su i građani koji su se zatekli na licu mesta.

Jedan od njih koristio je protivpožarne hidrante kako bi pokušao da zaustavi širenje vatre pre dolaska vatrogasaca, dok su pripadnici jedne omladinske grupe pomagali u zaštiti objekata od pljačke.

Upozorenje vlasnicima hotela

Posle požara, vlasnicima hotela upućen je apel da unaprede protivpožarnu zaštitu, posebno u objektima sa krovovima od suvog palminog lišća, i da instaliraju sisteme za prskanje vode.

Arif Abas Manđi, izvršni sekretar Turističke komisije Zanzibara, upozorio je da bi šteta bila znatno manja da su hoteli imali instalirane prskalice.

Vlada razmatra mogućnost pružanja pomoći vlasnicima oštećenih objekata kako bi obnovili svoje poslovanje, nakon što bude završena procena štete i osiguranje oblasti.