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Australijski poslanik Džordan Lejn (32) se oprostio od parlamentarne politike na način koji njegove kolege neće uskoro zaboraviti.

Tokom svog poslednjeg govora u parlamentu države Novi Južni Vels 19. novembra, član Liberalne stranke prekinuo je svoj govor kako bi zaprosio svoju dugogodišnju partnerku, Natali.

Dok je Lejn završavao svoj govor u parlamentu Sidneja, njegova partnerka je sedela u galeriji za posetioce.

U jednom trenutku, poslanik je izvukao svoj verenički prsten, okrenuo se ka njoj i rekao pred kolegama:"Gospodine predsedniče, moje poslednje pitanje kao poslanika za Rajd je upućeno mojoj velikoj ljubavi, Natali. Hoćeš li se udati za mene?", upitao je.

Sala je eksplodirala u aplauzu i ovacijama poslanika, a Natali je prihvatila prosidbu.

Par se poljubio dok joj je Lejn stavljao prsten na prst. Poslanik nije propustio priliku da se našali. Uveravajući se da je prosidba zabeležena u zvaničnom parlamentarnom zapisniku, dodao je: "Želeo bih da se u Hansardu zabeleži da je rekla "da".

Džordan Lejn (32) je političar Australijske liberalne stranke koji je predstavljao izbornu jedinicu Rajd u parlamentu države Novi Južni Vels, sa sedištem u Sidneju, od 2023. godine.

Pre nego što je ušao u državni parlament, bio je odbornik u gradu Rajd od 2017. do 2024. godine, a funkciju gradonačelnika obavljao je 2022. godine.

On je diplomirani ekonomista sa master diplomom trgovine sa Univerziteta u Sidneju, a pre političke karijere radio je kao zagovornik prava osoba sa invaliditetom i rukovodilac projekata.