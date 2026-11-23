"NEKA UĐE U ZAPISNIK DA JE REKLA DA!" Najromantičniji odlazak iz politike ikada – poslanik pred punim parlamentom zaprosio dugogodišnju ljubav! (VIDEO)
- Australijski poslanik Džordan Lejn oprostio se od politike poslednjim govorom u parlamentu Novog Južnog Velsa.
- Tokom govora je pred kolegama zaprosio dugogodišnju partnerku Natali, a ona je pristala.
- Sala je reagovala aplauzom i ovacijama, a Lejn je tražio da prosidba ostane zabeležena u Hansardu.
Australijski poslanik Džordan Lejn (32) se oprostio od parlamentarne politike na način koji njegove kolege neće uskoro zaboraviti.
Tokom svog poslednjeg govora u parlamentu države Novi Južni Vels 19. novembra, član Liberalne stranke prekinuo je svoj govor kako bi zaprosio svoju dugogodišnju partnerku, Natali.
Dok je Lejn završavao svoj govor u parlamentu Sidneja, njegova partnerka je sedela u galeriji za posetioce.
U jednom trenutku, poslanik je izvukao svoj verenički prsten, okrenuo se ka njoj i rekao pred kolegama:"Gospodine predsedniče, moje poslednje pitanje kao poslanika za Rajd je upućeno mojoj velikoj ljubavi, Natali. Hoćeš li se udati za mene?", upitao je.
Sala je eksplodirala u aplauzu i ovacijama poslanika, a Natali je prihvatila prosidbu.
Par se poljubio dok joj je Lejn stavljao prsten na prst. Poslanik nije propustio priliku da se našali. Uveravajući se da je prosidba zabeležena u zvaničnom parlamentarnom zapisniku, dodao je: "Želeo bih da se u Hansardu zabeleži da je rekla "da".
Džordan Lejn (32) je političar Australijske liberalne stranke koji je predstavljao izbornu jedinicu Rajd u parlamentu države Novi Južni Vels, sa sedištem u Sidneju, od 2023. godine.
Pre nego što je ušao u državni parlament, bio je odbornik u gradu Rajd od 2017. do 2024. godine, a funkciju gradonačelnika obavljao je 2022. godine.
On je diplomirani ekonomista sa master diplomom trgovine sa Univerziteta u Sidneju, a pre političke karijere radio je kao zagovornik prava osoba sa invaliditetom i rukovodilac projekata.
Početkom novembra 2026. godine objavio je da se neće kandidovati na izborima za parlament Novog Južnog Velsa u martu 2027. godine i da se povlači iz politike. Oproštajni govor održao je 19. novembra, kada je zaprosio svoju dugogodišnju partnerku Natali, sa kojom je u vezi više od deset godina.
(Kurir.rs/Večernji.hr)