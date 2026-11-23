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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp pohvalio je danas odluku Upravnog odbora kompanije Envidija (Nvidia) da vrati Džensena Huanga na poziciju generalnog direktora.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social napisao da je zemlji potrebno Džensenovo vođstvo u kompaniji koja proizvodi čipove kako bi se osigurao uspeh i prosperitet američke ekonomije.

"Vlada SAD nema razloga da veruje da Džensenov povratak u kompaniju predstavlja bilo kakav rizik po nacionalnu bezbednost. Državni tužilac potvrdio je da Vlada SAD ne poseduje dokaze da je on učestvovao u bilo kakvom nezakonitom postupanju", naveo je Tramp u objavi.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po njegovim rečima, Džensen je veliki patriota i nacionalno blago, a Envidija treba da nastavi svoju temeljnu internu istragu o usklađenosti kompanije sa američkim izvoznim kontrolama kako bi osigurala da ispunjava svoje zakonske obaveze.

Upravni odbor jednoglasno odlučio o povratku

Upravni odbor američkog proizvođača čipova Envidija jednoglasno je odlučio da vrati suosnivača kompanije Džensena Huanga na mesto izvršnog direktora, a odluka stupa na snagu odmah, saopštila je danas kompanija.

Envidija je navela da je odluka doneta i nakon konsultacija sa visokim predstavnicima američke administracije, prenosi NBC njuz.

Huang podneo ostavku 12. novembra

Huang je podneo ostavku 12. novembra nakon afere sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, a odluka o njegovom povratku doneta je nakon niza razgovora i sastanaka sa članovima upravnog odbora.