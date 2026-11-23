OSTAO BEZ FUNKCIJE ZBOG AFERE SA OSUMNJIČENOM ŠPIJUNKOM, PA SE VRATIO Tramp podržao odluku Envidije: "Americi je potrebno njegovo vođstvo"
- Tramp je podržao povratak Džensena Huanga na čelo Envidije, uz ocenu da je njegov rad važan za američku ekonomiju i da nema dokaza o nezakonitom postupanju
- Upravni odbor Envidije jednoglasno je odlučio da Huang odmah ponovo postane izvršni direktor, nakon konsultacija sa američkom administracijom
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp pohvalio je danas odluku Upravnog odbora kompanije Envidija (Nvidia) da vrati Džensena Huanga na poziciju generalnog direktora.
Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social napisao da je zemlji potrebno Džensenovo vođstvo u kompaniji koja proizvodi čipove kako bi se osigurao uspeh i prosperitet američke ekonomije.
"Vlada SAD nema razloga da veruje da Džensenov povratak u kompaniju predstavlja bilo kakav rizik po nacionalnu bezbednost. Državni tužilac potvrdio je da Vlada SAD ne poseduje dokaze da je on učestvovao u bilo kakvom nezakonitom postupanju", naveo je Tramp u objavi.
Po njegovim rečima, Džensen je veliki patriota i nacionalno blago, a Envidija treba da nastavi svoju temeljnu internu istragu o usklađenosti kompanije sa američkim izvoznim kontrolama kako bi osigurala da ispunjava svoje zakonske obaveze.
Upravni odbor jednoglasno odlučio o povratku
Upravni odbor američkog proizvođača čipova Envidija jednoglasno je odlučio da vrati suosnivača kompanije Džensena Huanga na mesto izvršnog direktora, a odluka stupa na snagu odmah, saopštila je danas kompanija.
Envidija je navela da je odluka doneta i nakon konsultacija sa visokim predstavnicima američke administracije, prenosi NBC njuz.
Huang podneo ostavku 12. novembra
Huang je podneo ostavku 12. novembra nakon afere sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, a odluka o njegovom povratku doneta je nakon niza razgovora i sastanaka sa članovima upravnog odbora.
(Tanjug)