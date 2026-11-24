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Iranski sudovi su zatražili da SAD isplate 290 milijardi dolara odštete, izjavio je šef pravosudnog centra za advokate Hasan Abdolijanpur u Teheranu.

- Domaći sudovi su doneli presude kojima se Amerikancima nalaže isplata 290 milijardi dolara odštete - rekao je Abdolijanpur, prenosi iranski portal Entekhab.

Dodao je da će nekoliko brodova koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama koji su upravo zaplenjeni biti deo te odštete.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

On je naveo da je takođe podneto nekoliko tužbi protiv arapskih zemalja u Zalivu zbog toga što su "dozvolile da Amerika koristi njihovu teritoriju za pokretanje napada na Iran".

- Podneli smo tužbu protiv Jordana i drugih arapskih zemalja za nadoknadu štete. Ove zemlje moraju biti pozvane na odgovornost za pružanje svoje teritorije Sjedinjenim Državama za napad na Iran - istakao je Abdolijanpur.

1/20 Vidi galeriju Izraelski napad na Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Prema navodima državne televizije, odšteta se odnosi na postupke SAD koji datiraju još od pre nekoliko decenija, mnogo pre početka trenutnog rata 28. februara.

I predsednik Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Medžlisa (jednodomnog parlamenta) Irana Ebrahim Azizi izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće moći da napuste region bez nadoknade štete nanete Iranu.

Prema njegovim rečima, Iran danas ima moć da natera SAD i Izrael da zažale zbog svojih postupaka, a ako ponovo pogreše u procenama, proces njihovog uništenja i bekstva iz regiona će biti ubrzan.