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Humanoidni robot igraće ulogu negativca u predstavi "Mladoženja", zasnovanoj na delu Aleksandra Puškina, u moskovskom pozorištu "Čelovek", saopšteno je danas iz tog teatra.

Kako je navedeno, ulogu misterioznog negativca igraće robot kojeg su kreirali stručnjaci iz IT kompanije "Siberteh", prenela je agencija Tass.

Portret Aleksandra Puškina Foto: Photo12/Archives Snark, Photo 12 / Alamy / Profimedia

"Mladoženja" je bajka koju je Puškin napisao 1825. u formi balade.

Iz pres-službe pozorišta navedeno je da reditelj Vladimir Skvorcov menja perspektivu balade uvođenjem odlomaka iz dela "Svetlana" V. A. Žukovskog, kao i pesama A.S.Puškina.

Dvoboj u kom je stradao Puškin Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Kako se dodaje, centralna tema predstave je sukob grada i sela, robota i čoveka.

U moskovskom pozorištu očekuju da će ovo biti jedan od najinovativnijih događaja u pozorišnoj sezoni, jer su, kako navode, dostignuća novih tehnologija integrisana u samo tkivo predstave, a premijera je zakazana za 4. decembar.