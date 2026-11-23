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Od januara do oktobra 2026 otkriveno je i blokirano 19.063.077 fišing napada usmerenih na kupce u internet prodavnicama, korisnike bankarskih usluga i platnih servisa, što predstavlja povećanje od 198,1 odsto u odnosu na broj zabeleženih pokušaja tokom istog perioda 2025. godine.

Kupci u internet prodavnicama bili su primarna meta napada, na koje se odnosilo 44,5 odsto svih napada, dok je 28,6 odsto bilo usmereno na korisnike bankarskih usluga, a 26,9 odsto na korisnike platnih sistema.

Ovi podaci potiču iz godišnjeg izveštaja kompanije Kaspersky o pretnjama tokom internet kupovine, zasnovanog na podacima iz Kaspersky Security Network (KSN) mreže. Prevaranti su, kako je navedeno u izveštaju i ove godine, uoči Crnog petka, nastavili da šire lažne ponude, neželjene poruke, a zloupotreba identiteta poznatih brendova i dalje je bila glavna taktika napadača.

Pet platformi — Amazon, Apple, Netflix, Shopify i brendovi u okviru Alibaba Group, bile su zloupotrebljene u čak 83,8 odsto svih fišing napada koji su uključivali internet prodavnice i usluge pretplate, što ukupno čini više od 7,1 milion detekcija.

Prevaranti su najčešće zloupotrebljavali brend Amazon i Kaspersky je blokirao 3.102.304 fišing pokušaja koji su koristili identitet ovog brenda, što predstavlja povećanje od 411,6 odsto u odnosu na 606.369 pokušaja zabeleženih 2025. godine. Broj fišing napada u kojima je zloupotrebljen brend Netflix porastao je za 70,5 odsto na međugodišnjem nivou, dostigavši 1.365.648 detekcija.

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Kako se naglašava, ovaj trend ukazuje na sve češću zloupotrebu striming servisa kao mamca u periodu kada se platforme za pretplatu nadmeću popustima i vremenski ograničenim ponudama.

Dodaje se i da je intenzitet sezonskih spam kampanja takođe porastao, odnosno tokom prve dve nedelje novembra, Kaspersky je identifikovao 220.071 spam poruku povezanu sa prodajnim ponudama, što je 50,2 odsto više nego 2025. godine.

Među uočenim kampanjama bile su lažne stranice telekomunikacionih prodavnica, nagradne igre zasnovane na gejmifikaciji koje su zloupotrebljavale identitet poznatih brendova, kao i lažne stranice koje su se predstavljale kao internet prodavnice, pružaoci telemedicinskih usluga za mršavljenje i brendovi kozmetičkih proizvoda za negu kože.

Za uverljiviji nastup, prevaranti su koristili izmišljene recenzije i lažne preporuke poznatih ličnosti.

Ističe se i da je lansiranje igre GTA VI 19. novembra, otvorilo novi pravac za napade, koji se vremenski poklapa sa sezonom velikih rasprodaja.

U periodu od juna do novembra 2026, kako se navodi, Kaspersky je otkrio 27.416 napada u kojima su zlonamerni softver i potencijalno neželjene aplikacije bili predstavljeni kao sadržaj povezan sa igrom GTA VI, a istovremeno su registrovane i lažne stranice na kojima su se prodavali nepostojeći paketi konzola sa uključenom igrom.

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Presales menadžer za Istočnu Evropu u kompaniji Kaspersky Rade Furtula rekao je da se broj fišing napada usmerenih na kupce u internet prodavnicama, korisnike bankarskih usluga i platnih servisa ove godine gotovo se utrostručio, pre svega usled primene automatizacije i veštačke inteligencije.

- Postoje slučajevi u kojima se napadači oslanjaju na fišing komplete alata kako bi verno reprodukovali stranice prodavnica i poznatih brendova, dok im alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji pomažu da generišu uverljive tekstualne i vizuelne sadržaje i prilagode ih različitim brendovima, jezicima i tržištima. Sve što žrtva unese u ove lažne obrasce direktno dospeva u ruke napadača - rekao je on.

Pred toga, kako je naglasio, budući da mnogi ljudi ponovo koriste iste lozinke, krađa pristupnih podataka za jedan nalog u internet prodavnici često napadačima omogućava pristup imejlu, bankarskim i platnim nalozima, daleko izvan okvira prvobitno kompromitovanog sajta.

Kaspersky naglašava da je u potrazi za najpovoljnijim ponudama, neophodno ostati oprezan i unapred razmišljati o zaštiti u sajber-prostoru kako bi se izbegli finansijski gubici i izlaganje ličnih podataka riziku.