NIŠTA OD ALIJANSE? Oglasio se Rute: "Članice NATO trenutno nisu jednoglasne po pitanju ulaska Ukrajine u NATO"
- Mark Rute je odbacio zahtev Ukrajine za prijem u NATO u ovom trenutku, uz ocenu da članice Alijanse nisu jednoglasne.
- Poručio je da Ukrajina može postati deo NATO-a u budućnosti, ali da odluku o članstvu donosi isključivo savez.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je danas zahteve Ukrajine za prijem u transatlantski savez u ovom trenutku.
On je na godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu kazao da postoji šansa da Ukrajina postane deo Alijanse u budućnosti, ali da trenutno članice NATO nisu jednoglasne po tom pitanju, preneo je portal Zidojče cajtung.
"O tome ko može postati članica NATO-a odlučuje isključivo NATO", rekao je Rute.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno se ponovo založio za prijem svoje zemlje u NATO.
Ocenio je da je to za bezbednost u Evropi bolje rešenje od bezbednosnih garancija koje samo podsećaju na klauzulu o uzajamnoj pomoći iz člana 5 ugovora o NATO-u.
Rusija odbija ulazak Ukrajine u NATO, a Odbrambeni savez je u načelu odlučio da Ukrajina treba da postane članica, ali su se SAD proteklih godina tome protivile.
(Kurir.rs/Tanjug)