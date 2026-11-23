"VIDELA SAM GA SVOJIM OČIMA I ON MENE, 100 POSTO!" Robinji ISIS-a bilo naređeno da čajem posluži predsednika Sirije, tada vođu džihadista! Otkriva jezive stvari
- Navodi da joj je bilo naređeno da ga posluži čajem
- Ističe da nije bilo seksualnog zlostavljanja niti kontakta s njegove strane
Preživela pripadnica verske zajednice Jazidaizjavila je pred komisijom za utvrđivanje istine u Berlinuda je videla sirijskog predsednika Ahmeda Al Šaru u kući u kojoj su je pripadnici Islamske države (ISIS) držali kao robinju.
Naglasila je da je on nije seksualno zlostavljao niti imao bilo kakav seksualni kontakt sa njom. Jazidkinja je tokom svedočenja ispričala da joj je bilo naređeno da Šari posluži čaj, iako je on znao da je ona porobljena žena iz jazidske zajednice.
Objasnila je da suprugama boraca ISIS-a uglavnom nije bilo dozvoljeno da poslužuju muške goste niti da se pojavljuju pred njima, za razliku od nje, kojoj je naređeno da to učini.
Tokom ispitivanja došlo je do zabune zbog problema sa prevođenjem, pa je jedan od članova komisije naglasio da je važno razdvojiti ono što je svedokinja zaista videla od onoga što je možda zaključila na osnovu okolnosti.
Kada su je ponovo pitali da li je lično videla Šaru u kući, odgovorila je: "Videla sam ga svojim očima, 100 odsto". Dodala je da je i on nju video.
Komisija saslušava svedoke o genocidu koji je ISIS počinio nad Jazidima, uključujući otmice, porobljavanje, silovanja i druge oblike seksualnog nasilja tokom vladavine te organizacije nad velikim delovima Iraka i Sirije.
ISIS je 3. avgusta 2014. zauzeo oblast Sindžar u Iraku. Njegovi borci pogubili su hiljade muškaraca, čija su tela zakopana u masovne grobnice, dok su hiljade žena i dece otete i porobljene. Pripadnici ISIS-a proterani su iz ove oblasti 13. novembra 2015. godine.
Prema podacima Kancelarije za pitanja otetih pri Regionalnoj vladi Kurdistana, čak 2.526 Jazida i dalje se vodi kao nestalo, 12 godina nakon genocida. Od napada na Sindžar 2014. godine spaseno je 3.595 otetih osoba.