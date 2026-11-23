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Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je danas otpravnika poslova Ambasade Estonije, Mareka Uhtegiju na razgovor i uručilo mu protest zbog odluke Talina da zatvori granične prelaze sa Rusijom.

"Zatvaranje državne granice će prvenstveno zadati još jedan udarac estonskoj ekonomiji i vratiće se kao bumerang i samom Talinu i njegovim saveznicima u EU i NATO-u“, navodi se na veb-sajtu ministarstva.

MSP Rusije je naglasilo da provokativne akcije Estonije prete da pokrenu otvoreni rat sa Rusijom, prenosi RIA Novosti.

To, kako se navodi, uključuje davanje vazdušnog prostora za prelete ukrajinskih dronova i pokušaje ometanja teretnih brodova u Baltičkom moru.

Estonskom diplomati je rečeno da Moskva zadržava pravo da preduzme mere za zaštitu nacionalnih interesa zemlje i zakonskih prava ruskih građana.

Estonska vlada je u petak odlučila da zatvori granične prelaze sa Rusijom od 1. decembra zbog navodne umešanosti Moskve u incident u jednoj odbrambenoj kompaniji što je Moskva odbacila kao neosnovanu tvrdnju.